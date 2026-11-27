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▲異人館咖啡部屋全台門市推出11月28日憑手上的投票章，內用將享有優惠二選一。（圖／取自異人館臉書）

▲茶與布朗三重中華店在投票日當天還有機會再折5元（圖／取自茶與布朗三重中華店臉書）

▲高雄榕園鄉村料理在11月28日投票日當天，招牌沙鍋鮭魚海鮮鍋內用、外帶9折。（圖／高雄榕園鄉村料理IG）

明（28）日就是九合一選舉投票日，各通路針對投票日推出優惠。像是異人館咖啡部屋全台門市都有，只要秀出投票手章，就能享有個人鍋物第二件半價。手搖飲「茶與布朗」三重中華店特價之外，11月28日將再折5元。超商也推優惠，最低價是萊爾富於11月28日投票時間8:00～16:00，大杯美式或是拿鐵只要29元。《NOWNEWS今日新聞》整理明日投票日各通路最優之優惠訊息一次看。（全台門市）11月28日憑手上的投票章，內用將享有優惠二選一：優惠一：個人套餐招待指定冰淇淋或點心小品優惠二：鍋物系列第二件半價即日起至11月29日「抹茶奶茶」與「海鹽奶茶」每杯特價50 元；11月28日投票日當天，出示投票手章再折5元（即優惠價 45 元），購買可獲貼紙參與門市口味投票。11月28日投票日當天，招牌沙鍋鮭魚海鮮鍋內用、外帶享 9 折優惠。：特大杯特濃美式、特濃拿鐵、重乳拿鐵，同品項買1送1，限指定門市當場領取，不提供寄杯。：每天上午8點至下午4點，大杯美式、大杯拿鐵單杯29元。