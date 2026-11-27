美國總統川普（Donald Trump）感恩節也不忘開轟媒體！因為不滿《紐約時報》一篇分析股市表現、質疑市場對其政策信心的報導，川普在美東時間凌晨12點47分突然發文，點名該報資深記者桑格（David Sange），痛罵對方是「低劣之人」（lowlife），還一口氣搬出邊境管制、減稅、軍事行動、犯罪率等政績替自己辯護。《紐約時報》隨後也不客氣回擊，直言川普的人身攻擊，只是在試圖轉移焦點。
根據《紐約郵報》、《每日野獸報》等美媒報導，導火線是桑格前一天刊出的文章，分析川普介入輝達風波、促成執行長黃仁勳回歸後，美股一度受到激勵上漲，卻在短短幾天內吐回漲幅，反映市場對川普政策及其經濟影響的態度，並不如外界想像的樂觀。
這篇報導顯然惹惱川普。他在凌晨發文，先是不客氣的稱呼桑格，是《紐約時報》這間「快完蛋的媒體」的平庸記者，接著指控對方只會按照上司的指示寫文章，完全忽略他的執政成果。
川普隨後列出一長串政績，包括邊境管制、史上最大規模減稅及法規鬆綁，還聲稱美國已取得史上最成功的海上封鎖成果、摧毀伊朗海軍與空軍，並在一天內擊敗委內瑞拉。
川普還自誇，美股曾連續82天創下史上最佳表現，自己也促成8場戰爭落幕，讓美國重新獲得前所未有的國際尊重。
不過，川普的部分說法仍有爭議。例如美國謀殺率下降的趨勢，在他重返白宮前就已經開始，不能將整體降幅全部都歸功於他的政府；而他所宣稱的解決8場戰爭，也不代表相關衝突都已徹底落幕。
更有趣的是，川普連近日愛荷華州一處軍火工廠的爆炸物清理事件，也拿出來邀功。他在貼文中，將當地問題歸咎於前總統歐巴馬（Barack Obama）留下的爛攤子，但報導指出，當地約5噸已劣化的疊氮化鉛，早在歐巴馬上任前，就已經存放在工廠超過20年，軍方日前才在緊急許可下，將其引爆銷毀，附近居民一度被要求撤離，學校也因此停課。
面對川普的猛烈抨擊，《紐約時報》也迅速反擊。報社發言人表示，桑格在《紐約時報》服務超過40年，曾採訪過5任美國總統，對美國外交政策及國家安全的報導經驗無可比擬，甚至曾參與3次普立茲獎的得獎報導，直言：「喧鬧的人身攻擊，只是企圖轉移新聞焦點。」
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這篇報導顯然惹惱川普。他在凌晨發文，先是不客氣的稱呼桑格，是《紐約時報》這間「快完蛋的媒體」的平庸記者，接著指控對方只會按照上司的指示寫文章，完全忽略他的執政成果。
川普隨後列出一長串政績，包括邊境管制、史上最大規模減稅及法規鬆綁，還聲稱美國已取得史上最成功的海上封鎖成果、摧毀伊朗海軍與空軍，並在一天內擊敗委內瑞拉。
川普還自誇，美股曾連續82天創下史上最佳表現，自己也促成8場戰爭落幕，讓美國重新獲得前所未有的國際尊重。
不過，川普的部分說法仍有爭議。例如美國謀殺率下降的趨勢，在他重返白宮前就已經開始，不能將整體降幅全部都歸功於他的政府；而他所宣稱的解決8場戰爭，也不代表相關衝突都已徹底落幕。
更有趣的是，川普連近日愛荷華州一處軍火工廠的爆炸物清理事件，也拿出來邀功。他在貼文中，將當地問題歸咎於前總統歐巴馬（Barack Obama）留下的爛攤子，但報導指出，當地約5噸已劣化的疊氮化鉛，早在歐巴馬上任前，就已經存放在工廠超過20年，軍方日前才在緊急許可下，將其引爆銷毀，附近居民一度被要求撤離，學校也因此停課。
面對川普的猛烈抨擊，《紐約時報》也迅速反擊。報社發言人表示，桑格在《紐約時報》服務超過40年，曾採訪過5任美國總統，對美國外交政策及國家安全的報導經驗無可比擬，甚至曾參與3次普立茲獎的得獎報導，直言：「喧鬧的人身攻擊，只是企圖轉移新聞焦點。」