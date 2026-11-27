寶可夢集換式卡牌遊戲（PTCG）宣布，全新超級進化擴充包「波導探求者」將於12月4日發售，7-ELEVEN 將同步推出限定滿額贈活動，只要單筆購買3包指定擴充包，最低花費162元，就能獲得「特典硬幣包」1包。這次硬幣共推出皮卡丘、噴火龍、耿鬼及超夢4款人氣角色，採隨機贈送方式，數量有限、送完為止，想集齊全套的粉絲可得把握機會。
7-11寶可夢限定硬幣12月4日開搶！4款人氣角色一次看
寶可夢集換式卡牌遊戲官方公告，為紀念超級進化擴充包「波導探求者」上市，7-ELEVEN將於12月4日起推出滿額贈活動。新款擴充包每包售價54元，內含5張隨機卡牌，單筆購買3包以上即可獲贈1包特典硬幣。
這次推出的4款硬幣分別為金黃色的皮卡丘、橘金色的噴火龍、紫色的耿鬼，以及淡紫色的超夢，搭配黑色角色線條設計，相當具有收藏價值。不過，每筆消費僅限兌換1次，即使單筆購買6包或12包，也只能拿到1包特典硬幣，想收集不同款式的玩家，記得分開結帳。
🟡 7-ELEVEN寶可夢特典硬幣活動資訊
📌日期：2026年12月4日（五）起，送完為止。
📌地點：指定7-ELEVEN門市。
📌售價：每包54元，內含5張隨機卡牌。
📌贈品門檻：單筆購買3包以上，最低162元。
📌硬幣款式：皮卡丘、噴火龍、耿鬼、超夢，共4款。
📌贈送方式：每包隨機封入1枚硬幣，不得指定款式。
📌注意事項：每筆消費限兌換1次，各門市數量有限。
若想集齊4款硬幣，最理想的情況下，分4筆消費、共花費648元就有機會集滿，但由於款式採隨機封入，仍有可能抽到重複角色。
寶可夢卡牌「波導探求者」有什麼？3大超級進化Z寶可夢登場
除了7-ELEVEN限定硬幣，這次新推出的超級進化擴充包「波導探求者」也相當值得關注，最大亮點就是名字中帶有「Z」的超級進化寶可夢化身為卡牌登場，包括超級路卡利歐 Zex、超級阿勃梭魯 Zex 及超級烈咬陸鯊 Zex ，為玩家帶來全新的牌組搭配與對戰策略。
官方也提醒，並非所有7-ELEVEN門市皆有販售這款商品，各門市到貨及開賣時間也可能因物流配送狀況而有所不同，並未統一規定凌晨0時開賣，建議粉絲提前查詢販售門市，以免白跑一趟。
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寶可夢集換式卡牌遊戲官方公告，為紀念超級進化擴充包「波導探求者」上市，7-ELEVEN將於12月4日起推出滿額贈活動。新款擴充包每包售價54元，內含5張隨機卡牌，單筆購買3包以上即可獲贈1包特典硬幣。
這次推出的4款硬幣分別為金黃色的皮卡丘、橘金色的噴火龍、紫色的耿鬼，以及淡紫色的超夢，搭配黑色角色線條設計，相當具有收藏價值。不過，每筆消費僅限兌換1次，即使單筆購買6包或12包，也只能拿到1包特典硬幣，想收集不同款式的玩家，記得分開結帳。
📌日期：2026年12月4日（五）起，送完為止。
📌地點：指定7-ELEVEN門市。
📌售價：每包54元，內含5張隨機卡牌。
📌贈品門檻：單筆購買3包以上，最低162元。
📌硬幣款式：皮卡丘、噴火龍、耿鬼、超夢，共4款。
📌贈送方式：每包隨機封入1枚硬幣，不得指定款式。
📌注意事項：每筆消費限兌換1次，各門市數量有限。
若想集齊4款硬幣，最理想的情況下，分4筆消費、共花費648元就有機會集滿，但由於款式採隨機封入，仍有可能抽到重複角色。
寶可夢卡牌「波導探求者」有什麼？3大超級進化Z寶可夢登場
除了7-ELEVEN限定硬幣，這次新推出的超級進化擴充包「波導探求者」也相當值得關注，最大亮點就是名字中帶有「Z」的超級進化寶可夢化身為卡牌登場，包括超級路卡利歐 Zex、超級阿勃梭魯 Zex 及超級烈咬陸鯊 Zex ，為玩家帶來全新的牌組搭配與對戰策略。
官方也提醒，並非所有7-ELEVEN門市皆有販售這款商品，各門市到貨及開賣時間也可能因物流配送狀況而有所不同，並未統一規定凌晨0時開賣，建議粉絲提前查詢販售門市，以免白跑一趟。