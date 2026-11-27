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選戰進入最後倒數，台中市北屯區市議員候選人賴順仁在選前最後一天上午，由副市長鄭照新陪同站上戰車展開車隊掃街，沿途吸引支持者揮旗加油、熱情回應，氣勢沸騰。面對選戰尾聲基層流竄的惡質傳言，鄭照新沉痛發出選情告急呼籲，懇請北屯鄉親在最後關頭集中選票，力挺優質好議員連任，搶救關鍵一席。鄭照新在車掃過程中表示，自己的「第一次車掃」特別獻給賴順仁，一方面是因為賴順仁是北屯區居民一票票選出來的優質7屆議員，長年深耕地方、問政經驗豐富，實實在在為北屯建設與鄉親權益打拚；另一方面，賴順仁更是他一路走來的好兄弟，情誼深厚、彼此扶持。談及近期地方上出現企圖瓦解基層凝聚力的惡質耳語與傳言，鄭照新語氣沉重地指出，選舉到了最後關鍵時刻，最怕有心人士透過不實傳言干擾選情、分散支持力量，讓真正做事、有戰力的好人陷入險境。他強調，賴順仁過去7屆的表現鄉親有目共睹，絕不能讓惡質傳言抹煞基層多年累積的信任與情感。在北屯區主要幹道與街頭巷尾的掃街聲中，不少路過民眾與守候在路旁的鄉親紛紛揮手致意、比出加油手勢，展現對候選人的支持。賴順仁也在車上向沿途鄉親深深一鞠躬致謝，感謝大家一路以來的相挺與陪伴，並表示會把每一份鼓勵化為衝刺到最後一秒的動力。選前最後一天，賴順仁與鄭照新並肩站在宣傳車上向北屯區選民溫情喊話，呼籲所有支持者切勿輕信謠言、更不要鬆懈，務必催票、拉票，在投票日當天把神聖的一票集中投給賴順仁，守住北屯關鍵一席，讓地方建設與服務不中斷。