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▲沈伯洋昨與蔡英文直播。（圖／沈伯洋YouTube）

▲沈伯洋展開「出來投，一定贏！」全市大車掃。（圖／記者林調遜攝）

前總統蔡英文昨晚與民進黨台北市長候選人沈伯洋合體直播，吸引27萬人同時在線，登上全球即時直播觀看人數第三名。對於蔡英文對10歲的沈伯洋說了一段話，沈伯洋今（27）日受訪時表示，聽到當下很感動，但因為現場還有團隊所以有撐住，而整段話就是「莫忘初衷」，這也是他的人生哲學，是一個人最重要的精神。沈伯洋上午展開「出來投，一定贏！」全市大車掃，並於會前受訪。對於沈伯洋昨合體前總統蔡英文直播，蔡英文對10歲的沈伯洋說了一段話。沈伯洋表示，雖然聽到當下很感動，但因為現場還有團隊所以有撐住，而整段話就是「莫忘初衷」，這也是他的人生哲學，是一個人最重要的精神，更是骨氣最重要的來源，年少時的理想、想做到的事情，在選戰時就要實踐，如果當上市長，仍要持續實踐，直到人生最後一刻。沈伯洋呼籲，與蔡英文合體直播吸引27萬人觀看，號召力不言而喻，但能否轉化為台北市民的選票，還是要拜託觀眾幫忙顧票、催票、拉票，希望大家打電話給原本就答應要投票的朋友，詢問明天幾點出門，再多加提醒朋友要出門投票。媒體關心，沈伯洋社群昨釋出導演楊力州操刀、導演吳念真聲音演出及女兒小麻糬特別獻聲的影片《講下去，台北才會更好》，今早則發布《最後一次自我介紹》最新影片。沈伯洋表示，原規劃五支影片，以微電影方式串聯對台北的想望，並穿插不同市民的故事，將「市民主義」建構在舞台上，因應活動取消而在這幾天分別釋出，接下來三支則會在晚間直播時播放，但最喜歡的還是第一支影片「心酸畫面」。