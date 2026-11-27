《數碼寶貝》粉絲又有新遊戲可以玩了！日本萬代宣布，旗下集換式卡牌遊戲改編的全新手遊《Digimon Alysion》，近日在全球183個國家及地區上線，支援 iOS、Android 雙平台，並提供繁體中文介面，玩家不用購買實體卡牌，就能在手機上體驗數碼寶貝進化、組牌及對戰的樂趣。為慶祝事前登錄突破45萬人，官方更大方送出總計可開出240張卡牌的卡包，以及「亞古獸」、「奧米加獸」等稀有卡牌，目前排位賽及限時對戰活動也已正式開跑。
《數碼寶貝》全新卡牌手遊免費玩！經典進化、策略對戰全保留
《Digimon Alysion》完整保留實體《數碼寶貝卡牌遊戲》的策略玩法，玩家可以自由搭配牌組，讓喜愛的數碼寶貝登上戰鬥區，透過高自由度的進化系統強化戰力，只要突破對手的安全區，再給予關鍵一擊即可獲勝。
除了排位賽、大賽等競技玩法，遊戲也設有故事模式，玩家能一邊與遊戲角色互動，一邊磨練卡牌對戰技巧，部分劇情過場更收錄角色語音，無論是資深卡牌玩家，還是單純喜愛《數碼寶貝》的粉絲，都能透過手機體驗正統集換式卡牌遊戲的魅力。
事前登錄突破45萬人！免費送240張卡牌、稀有奧米加獸
為慶祝全球事前登錄人數突破45萬人，萬代宣布送出多項開服紀念獎勵，讓新手玩家不用從零開始收集卡牌，其中更包含經典人氣數碼寶貝亞古獸及奧米加獸。
📌 開服紀念獎勵：
■ BT1-010 亞古獸（異畫）
■ BT1-084 奧米加獸
■ 總計可開出240張卡牌的卡包
■ 必定獲得稀有SEC卡牌的卡包
《數碼寶貝》排位賽開跑！挑戰30勝拿限定稱號
《Digimon Alysion》也於昨（26）日推出「排位賽」及限時活動「對戰嘉年華 Ver. 紅蓮騎士獸」，玩家只要參加對戰，就能累積活動專用點數「DLOG」，並根據點數及勝利場次獲得卡包兌換券、遊戲錢幣，挑戰30勝還能解鎖活動限定稱號。
📌對戰嘉年華活動獎勵：
■ 每累積10點DLOG：可獲得新卡包「BD-04 GREAT LEGEND」兌換券1張，最多7張。
■ 達成1勝、5勝、10勝、15勝、20勝、25勝：各可獲得250枚錢幣，最多1500枚。
■ 達成30勝：可獲得活動限定稱號「Royal Saber」。
《Digimon Alysion》目前已於 App Store 及 Google Play 上架，採基本遊玩免費制，部分遊戲道具需額外付費。值得注意的是，雖然遊戲系統支援繁體中文，但目前卡牌文字僅支援日文、英文、簡體中文及韓文4種語言。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《Digimon Alysion》完整保留實體《數碼寶貝卡牌遊戲》的策略玩法，玩家可以自由搭配牌組，讓喜愛的數碼寶貝登上戰鬥區，透過高自由度的進化系統強化戰力，只要突破對手的安全區，再給予關鍵一擊即可獲勝。
除了排位賽、大賽等競技玩法，遊戲也設有故事模式，玩家能一邊與遊戲角色互動，一邊磨練卡牌對戰技巧，部分劇情過場更收錄角色語音，無論是資深卡牌玩家，還是單純喜愛《數碼寶貝》的粉絲，都能透過手機體驗正統集換式卡牌遊戲的魅力。
為慶祝全球事前登錄人數突破45萬人，萬代宣布送出多項開服紀念獎勵，讓新手玩家不用從零開始收集卡牌，其中更包含經典人氣數碼寶貝亞古獸及奧米加獸。
📌 開服紀念獎勵：
■ BT1-010 亞古獸（異畫）
■ BT1-084 奧米加獸
■ 總計可開出240張卡牌的卡包
■ 必定獲得稀有SEC卡牌的卡包
《Digimon Alysion》也於昨（26）日推出「排位賽」及限時活動「對戰嘉年華 Ver. 紅蓮騎士獸」，玩家只要參加對戰，就能累積活動專用點數「DLOG」，並根據點數及勝利場次獲得卡包兌換券、遊戲錢幣，挑戰30勝還能解鎖活動限定稱號。
📌對戰嘉年華活動獎勵：
■ 每累積10點DLOG：可獲得新卡包「BD-04 GREAT LEGEND」兌換券1張，最多7張。
■ 達成1勝、5勝、10勝、15勝、20勝、25勝：各可獲得250枚錢幣，最多1500枚。
■ 達成30勝：可獲得活動限定稱號「Royal Saber」。
《Digimon Alysion》目前已於 App Store 及 Google Play 上架，採基本遊玩免費制，部分遊戲道具需額外付費。值得注意的是，雖然遊戲系統支援繁體中文，但目前卡牌文字僅支援日文、英文、簡體中文及韓文4種語言。