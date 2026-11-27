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財政部國庫署統計，2026年截至10月底，無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫共40件，金額達新台幣1億1051萬7420元。若回顧2016年至2025年，近10年累計繳庫金額更達14億8970萬餘元，其中2022年以4億5831萬餘元居各年度之冠。國庫署指出，今年前10月繳庫件數較去年同期減少2件，金額也減少3743萬7840元。這些款項並非遺產一經發現就直接歸入國庫，而是須經過法定程序，確認無人承認繼承，並完成相關債務清償及遺贈物交付後，仍有剩餘現金，才會依法繳庫。依《民法》第1185條規定，當第1178條所定公告期限屆滿，仍無繼承人承認繼承時，遺產必須先清償債權、交付遺贈物，若還有剩餘，才歸屬國庫。實務上，這類案件多由法院選任遺產管理人，負責處理遺產清冊、保存財產、清償債務及相關法律程序。從長期統計來看，2016年至2025年，無人承認繼承遺產現金繳庫累計14億8970萬餘元，其中2022年金額最高，達4億5831萬餘元；其次為2017年的2億4112萬餘元，以及2020年的1億7575萬餘元。國庫署說明，無人承認繼承遺產的現金部分，由遺產管理人辦理解繳國庫；不動產等非現金財產則移交財政部國有財產署處理。因此，統計中的現金繳庫金額，並不等於無人承認繼承遺產的全部財產價值。國庫署也提供兩種現金繳庫方式，遺產管理人可持國庫繳款書及現金或即期支票，至國庫經辦行辦理；也可持匯款申請書及現金或即期支票，至一般金融機構辦理。相關作業說明可至財政部國庫署官網查詢。