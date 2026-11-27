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大喜、大怒血壓恐飆高 醫：有不適快就醫

2026縣市長選舉投票日將於明（27）日登場，而今晚更是各候選人的最後衝刺，各地晚間舉行造勢活動。醫師提到，可能要留意2大問題，包括溫差變化影響心臟或慢性病族群；而在大型活動場合，情緒容易變得更為激動或亢奮，血壓更容易突然上升，今晚各地有大型造勢場合，台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文受訪時提到，若突然降溫，出現溫差變化，對身體就可能有一定程度影響。醫師說，若變冷除了注意保暖，長者或慢性病族群的血壓波動可能會更為明顯，要注意腦中風、心肌梗塞或主動脈剝離的風險，一定要按時服藥、注意血壓並保持心平氣和。另外，林謂文也表示，情緒波動是另外一個面向的問題，因為選前之夜通常會有許多人聚集，也帶動選民情緒走向更亢奮或激動，若是高風險族群，如長者、心腦血管疾病或慢性病族群等，盡量「能避則避」。林謂文說，當情緒投入時，出現大喜、大悲或大怒，血壓會突然飆高，容易刺激心臟跳動過快，就可能有心律不整的狀況。醫師建議，可適當轉移自己的焦點或注意力，若有不舒服，就要盡快就醫，但本身有心臟疾病、慢性病或三高等，未好好控制，就盡量不要出席這類場合。林謂文表示，一旦發現身體不適，一定要盡快就醫，最重要的是維持平緩情緒。