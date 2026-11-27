由 RASTAR GAMES 研發、星河遊戲發行的新世代日本戰國策略 SLG《戰國X 天下布武》，將於 12 月 3 日展開限時 CBT 封閉測試。測試首週最高可獲得 600 次招募機會；參與測試的玩家於遊戲正式公測時，還可獲得專屬稱號。
《戰國X 天下布武》以日本戰國時代為背景，玩家將扮演一方勢力的主公，招募戰國名將、組建軍隊，透過無格自由行軍與即時戰場指揮，與其他勢力爭奪天下。遊戲也融入異人技藝傳承、武將等級共享及村莊經營等特色，讓玩家在戰場上靈活調度，也能體驗戰國時代的多元面貌。
無格自由行軍，3D 即時戰場靈活調度
不同於傳統 SLG 受格線限制的行軍方式，《戰國X 天下布武》採用無格自由行軍設計，玩家可自由規劃部隊移動路線，依照地形與戰場局勢安排迂迴包抄、突襲伏擊或多路夾擊等戰術。搭配即時 3D 戰場與可視化城戰，玩家能掌握部隊動向，體驗從城外進攻至城內的攻城戰鬥，透過靈活調度與盟友協作改變戰局。
異人技藝傳承，多元身份豐富戰術搭配
戰國亂世中，決定勝負的不只有武將與兵力。《戰國X 天下布武》加入異人技藝傳承系統，玩家可選擇不同身份，傳承各具特色的技藝與策略，例如擅長經商的豪商茶人、崇尚武力的荒武者，以及主持寺院的僧兵頭等。玩家可依照自身發展方向與戰場需求，搭配武將、兵種及技藝，組合不同戰術，打造專屬作戰方式。
武將等級共享與免費重塑，陣容調整更輕鬆
《戰國X 天下布武》採用武將等級共享機制，所有武將皆與主角共用等級，新招募的武將無須額外練級即可投入戰場。此外，武將星級與技能等級也支援免費重塑，方便玩家依照不同戰況調整陣容；搭配自動徵兵與治療功能，進一步減少重複操作，讓玩家能將更多時間投入戰術布局與勢力競爭。
經營專屬村莊，種菜偷菜體驗戰國日常
除了戰場上的攻城掠地，《戰國X 天下布武》也加入村莊經營內容。玩家可隨村莊發展自由調整基礎資源產出比例，並透過交易、內政派遣與探索累積發展資源；也能親自參與播種、澆水、收成等農作活動，佈置專屬家園，甚至前往鄰近村莊採摘蔬菜，體驗有趣的互動樂趣。此外，遊戲還加入「神社結緣」、「狐火尋覓」等休閒玩法，讓玩家在征戰天下之餘，也能體驗不同於戰場的戰國日常。
限時 CBT 開放至 2027 年 1 月 11 日，知名 KOL 陸續開播
《戰國X 天下布武》本次 CBT 將於 2026 年 12 月 3 日至 2027 年 1 月 11 日展開，測試期間開放付費功能，玩家也可體驗完整賽季內容。
多位知名遊戲 KOL 也將參與本次測試，陸續帶來實況直播，分享遊戲體驗與戰場策略。相關直播資訊及測試消息將透過官方社群陸續公布。
預先集結同盟，備戰公測跨服爭霸賽
官方同步推出預創同盟活動，玩家屆時可前往活動頁面預先建立或加入同盟，邀請好友集結，為公測期間的跨服賽事做好準備。完成指定任務即可解鎖招請狀等遊戲獎勵，還有機會抽中月卡及 MyCard 3,290 點數卡。達成指定積分條件，可提前鎖定公測同盟名稱。
公測期間，八陣營跨服爭霸賽事「上洛京都」將正式登場，各方同盟將展開對決，爭奪京都霸權及賽事獎勵。更多活動詳情、賽事資訊及社群限定福利，請持續關注《戰國X 天下布武》官方社群，掌握最新消息。
關於《戰國X 天下布武》
《戰國X 天下布武》是一款以日本戰國時代為背景的新世代 3D 策略 SLG 手遊，玩家將在群雄割據的戰國亂世中招募名將、發展勢力，透過自由行軍與即時戰術部署，與盟友攜手爭奪天下。
官方資訊與活動連結
CBT 招募測試：https://ztwotw.onelink.me/mycS/y57egc68
官方預創同盟活動網站：https://reurl.cc/KEVzDj
官方 Facebook：https://ztwotw.onelink.me/nDeX/s3tmjgfo
官方 Discord： https://ztwotw.onelink.me/xuDT/bqab6rkl
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無格自由行軍，3D 即時戰場靈活調度
不同於傳統 SLG 受格線限制的行軍方式，《戰國X 天下布武》採用無格自由行軍設計，玩家可自由規劃部隊移動路線，依照地形與戰場局勢安排迂迴包抄、突襲伏擊或多路夾擊等戰術。搭配即時 3D 戰場與可視化城戰，玩家能掌握部隊動向，體驗從城外進攻至城內的攻城戰鬥，透過靈活調度與盟友協作改變戰局。
異人技藝傳承，多元身份豐富戰術搭配
戰國亂世中，決定勝負的不只有武將與兵力。《戰國X 天下布武》加入異人技藝傳承系統，玩家可選擇不同身份，傳承各具特色的技藝與策略，例如擅長經商的豪商茶人、崇尚武力的荒武者，以及主持寺院的僧兵頭等。玩家可依照自身發展方向與戰場需求，搭配武將、兵種及技藝，組合不同戰術，打造專屬作戰方式。
武將等級共享與免費重塑，陣容調整更輕鬆
《戰國X 天下布武》採用武將等級共享機制，所有武將皆與主角共用等級，新招募的武將無須額外練級即可投入戰場。此外，武將星級與技能等級也支援免費重塑，方便玩家依照不同戰況調整陣容；搭配自動徵兵與治療功能，進一步減少重複操作，讓玩家能將更多時間投入戰術布局與勢力競爭。
經營專屬村莊，種菜偷菜體驗戰國日常
除了戰場上的攻城掠地，《戰國X 天下布武》也加入村莊經營內容。玩家可隨村莊發展自由調整基礎資源產出比例，並透過交易、內政派遣與探索累積發展資源；也能親自參與播種、澆水、收成等農作活動，佈置專屬家園，甚至前往鄰近村莊採摘蔬菜，體驗有趣的互動樂趣。此外，遊戲還加入「神社結緣」、「狐火尋覓」等休閒玩法，讓玩家在征戰天下之餘，也能體驗不同於戰場的戰國日常。
限時 CBT 開放至 2027 年 1 月 11 日，知名 KOL 陸續開播
《戰國X 天下布武》本次 CBT 將於 2026 年 12 月 3 日至 2027 年 1 月 11 日展開，測試期間開放付費功能，玩家也可體驗完整賽季內容。
多位知名遊戲 KOL 也將參與本次測試，陸續帶來實況直播，分享遊戲體驗與戰場策略。相關直播資訊及測試消息將透過官方社群陸續公布。
預先集結同盟，備戰公測跨服爭霸賽
官方同步推出預創同盟活動，玩家屆時可前往活動頁面預先建立或加入同盟，邀請好友集結，為公測期間的跨服賽事做好準備。完成指定任務即可解鎖招請狀等遊戲獎勵，還有機會抽中月卡及 MyCard 3,290 點數卡。達成指定積分條件，可提前鎖定公測同盟名稱。
公測期間，八陣營跨服爭霸賽事「上洛京都」將正式登場，各方同盟將展開對決，爭奪京都霸權及賽事獎勵。更多活動詳情、賽事資訊及社群限定福利，請持續關注《戰國X 天下布武》官方社群，掌握最新消息。
關於《戰國X 天下布武》
《戰國X 天下布武》是一款以日本戰國時代為背景的新世代 3D 策略 SLG 手遊，玩家將在群雄割據的戰國亂世中招募名將、發展勢力，透過自由行軍與即時戰術部署，與盟友攜手爭奪天下。
官方資訊與活動連結
CBT 招募測試：https://ztwotw.onelink.me/mycS/y57egc68
官方預創同盟活動網站：https://reurl.cc/KEVzDj
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官方 Discord： https://ztwotw.onelink.me/xuDT/bqab6rkl