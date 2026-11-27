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酸江啟臣選前急點名接班人 何欣純：心態如何市民自有公評

總統賴清德前晚打出「傅崐萁接班牌」，立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣則反擊國民黨內人才濟濟，「像我們台中隊的楊瓊瓔委員，台北的賴士葆委員，都是非常資深優秀的人選」。對此，民進黨立院黨團總召蔡其昌今（27）日開酸江啟臣「應該先跟傅崐萁商量一下，問問傅總召是否認同江副院長的講法。」江啟臣若當選台中市長，立法院副院長一職勢必改選。江啟臣昨日點名立委楊瓊瓔、賴士葆都是接任立院副院長的優秀人選；今日一早楊瓊瓔陪同江啟臣在路口拜票時，意有所指地強調，自己每天都和江啟臣「心意在一起、行動在一起」。擔任民進黨台中市長候選人何欣純競總主委的蔡其昌，上午前往烏日區陪同何欣純車隊掃街。出發前受訪被問及藍營立院副院長接班人選一事，蔡其昌直言這是國民黨的家務事，但隨即冷笑酸道「如果江啟臣現在要點名的話，應該先去跟傅崐萁商量一下，先去問傅崐萁總召，是否也認同江副院長的講法。」話鋒一轉，蔡其昌指出台中市民其實還是非常擔憂，仍希望台中市長讓何欣純來當、立法院副院長留給江啟臣，「我想這是台中人共同的心願，我們會多一個新好市長，也不會失去一個副院長。」一旁的何欣純也認同蔡其昌所言，她表示「這是他們的家務事，他們到底要推誰來當副院長，這個我也不予置評。」但她強調，重點在立法院副院長應由所有立法委員共同推舉、共同決定，江啟臣選在投票前夕做出這樣的點名動作，「他的想法、心態是什麼，市民自有公評。」