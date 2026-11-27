我是廣告 請繼續往下閱讀

效力底特律老虎的台灣內野好手李灝宇，在大聯盟菜鳥球季交出打擊率2成64、10支全壘打的亮眼成績單。不過隨著球季落幕、各隊進入新賽季備戰期，美媒《運動畫刊》近日撰文分析指出，李灝宇菜鳥年面對「四縫線速球」展現極具破壞力的長打火力，但面對「滑球」卻明顯陷入苦戰。為了改善這項弱點，美媒建議應安排更多「速球與滑球混搭」的實戰投打練習（Live BP），考驗他在第一時間辨識球路的能力。李灝宇在菜鳥球季共出賽114場，繳出打擊率2成64、上壘率3成22、長打率4成24以及10轟的穩定表現，證明自己具備在大聯盟還是能貢獻火力的實力。《運動畫刊》進一步透過進階數據拆解發現，他整體的打擊三圍背後隱藏著明顯的球種適應落差。數據顯示，當李灝宇的打席以「四縫線速球」分出勝負時，他的打擊率高達3成09、長打率更飆升至5成85，揮空率僅25.7%；但當打席以「滑球」作結時，他的打擊率卻大幅下滑至1成96、長打率僅剩3成21，揮空率也攀升至36.9%。由於滑球占了李灝宇整季面對總球數的16.1%，已足以成為各隊投手針對他的固定配球策略。不過報導也特別點出一個有趣細節。在Statcast系統獨立分類的「橫掃球（Sweeper）」方面，李灝宇在32個打席中其實敲出了高達4成的打擊率，因此教練團不能將所有變化球一概而論，而是必須透過影片與進壘點分析，精準釐清究竟是哪種軌跡或位置的傳統滑球讓他頻頻揮空，避免在未找出病灶前貿然大改打擊機制。至於2027年春訓的備戰方向，《運動畫刊》建議老虎團隊不應只看春訓帳面打擊率，而應安排更多「速球與滑球混搭」的實戰投打練習（Live BP），考驗李灝宇在第一時間辨識球路的能力。觀察他是否能忍住不揮擊好球帶外的引誘滑球、有效擊中好球帶內的失投滑球，同時絕不能因為追求擊球率而犧牲他最擅長的長打武器。此外，報導也提醒，防守端的持續精進同樣是李灝宇能否鎖定老虎隊每日固定先發的重要環節。