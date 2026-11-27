PONOS株式會社（京都府京都市）所開發的手機APP遊戲，《貓咪大戰爭》將舉辦與《PAC-MAN》的合作活動，活動於2026年11月26日（四）11:00開始，詳細請參考以下活動內文。
●合作活動期間預定：
2026年11月26日（四）11:00～12月11日（五）10:59
●合作限定EX角色「PAC-MAN」限時販售！
限定EX角色「PAC-MAN」搭配好用道具的超值組合限時販售！
只需要一隻角色即可發動強大的貓咪聯組喔！
●限定關卡登場！
活動第一天起「PAC-MAN登場！」關卡開放！
此外，活動第5天起「PAC-MAN和貓咪」關卡登場！
通過關卡就有機會獲得能用來轉合作限定活動轉蛋的「能量球」等道具喔！
收集「能量球」，來把合作限定EX角色「Blinky貓」和「Inky貓」帶回家吧！
同時，活動第8天起「強襲！巨大PAC-MAN」關卡將會登場！巨大PAC-MAN將化作敵人襲擊貓咪們！
●合作限定登入章活動登場！
合作活動期間內每天登入即可獲得1個登入章！
天天登入就可獲得「能量球」和「稀有券」等各種道具喔！錯過一天都可惜！
【 關於《PAC-MAN》】
《PAC-MAN》於1980年以街機遊戲的形式推出，不僅是世界上最知名的遊戲角色之一，更獲得金氏世界紀錄認定為「最成功的街機遊戲」，是萬代南夢宮娛樂引以為傲的IP（Intellectual Property：智慧財產）。不僅在日本廣為人知，1980年代更在美國掀起前所未有的風潮，被稱作「PAC-MAN熱潮」。時至今日，《PAC-MAN》在美國的認知度仍高達98%，而在美國以外的許多國家與地區，認知度也達到90%以上。
（《PAC-MAN》海外認知度：根據萬代南夢宮娛樂的調查結果）
官方網站：https://www.pacman.com/en/
官方Instagram：https://www.instagram.com/officialpacman/
官方X：https://x.com/officialpacman
PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
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2026年11月26日（四）11:00～12月11日（五）10:59
●合作限定EX角色「PAC-MAN」限時販售！
限定EX角色「PAC-MAN」搭配好用道具的超值組合限時販售！
只需要一隻角色即可發動強大的貓咪聯組喔！
●限定關卡登場！
活動第一天起「PAC-MAN登場！」關卡開放！
此外，活動第5天起「PAC-MAN和貓咪」關卡登場！
通過關卡就有機會獲得能用來轉合作限定活動轉蛋的「能量球」等道具喔！
收集「能量球」，來把合作限定EX角色「Blinky貓」和「Inky貓」帶回家吧！
同時，活動第8天起「強襲！巨大PAC-MAN」關卡將會登場！巨大PAC-MAN將化作敵人襲擊貓咪們！
●合作限定登入章活動登場！
合作活動期間內每天登入即可獲得1個登入章！
天天登入就可獲得「能量球」和「稀有券」等各種道具喔！錯過一天都可惜！
【 關於《PAC-MAN》】
《PAC-MAN》於1980年以街機遊戲的形式推出，不僅是世界上最知名的遊戲角色之一，更獲得金氏世界紀錄認定為「最成功的街機遊戲」，是萬代南夢宮娛樂引以為傲的IP（Intellectual Property：智慧財產）。不僅在日本廣為人知，1980年代更在美國掀起前所未有的風潮，被稱作「PAC-MAN熱潮」。時至今日，《PAC-MAN》在美國的認知度仍高達98%，而在美國以外的許多國家與地區，認知度也達到90%以上。
（《PAC-MAN》海外認知度：根據萬代南夢宮娛樂的調查結果）
官方網站：https://www.pacman.com/en/
官方Instagram：https://www.instagram.com/officialpacman/
官方X：https://x.com/officialpacman
PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.