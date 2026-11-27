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▲陳其邁今日特別北上陪同蘇巧慧車掃衝刺。（圖／記者陳威叡攝）

選舉進入最後倒數，各個候選人把握最後時間衝刺，高雄市長陳其邁今（27）日特別北上陪民進黨新北市長候選人蘇巧慧車掃，更特別準備近來最夯的老江紅茶「BTS套餐」，並替蘇巧慧與議員小雞們噴上「有票噴霧」，陳其邁受訪還提及，昨天還特別提醒高雄市長候選人賴瑞隆，蘇巧慧要是選上新北市長，「你要小心了，你會棋逢對手！」選舉進入最後倒數階段，蘇巧慧特別邀請陳其邁陪同車掃，陳其邁誠意滿滿先是拿出特別準備的老江紅茶「BTS套餐」，接著是一抽入魂的「一番賞」，大獎就是新北市長。最後則是「有票噴霧」，朝蘇巧慧與議員候選人們狂噴。陳其邁受訪時表示，蘇巧慧在競選期間提出的政見非常好，坦白說自己都有在看，過去蘇提到至尊卡，高雄市就是不講武德「緊緊緊」就趕快先做，結果長輩都非常喜歡，自己相信蘇巧慧不僅有巧思還很賢慧，做事細膩對長輩也很貼心，更透露，自己昨天還跟賴瑞隆說，蘇巧慧要是選上新北市長，「你要小心了，你會棋逢對手！」