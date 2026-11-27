我是廣告 請繼續往下閱讀

漢來海港升級為PREMIUM 定價策略與定位先看

▲漢來海港自助餐廳PREMIUM首家分店將進駐「三井LaLaport高雄鳳山店」。（圖／記者葉盛耀攝）

添好運吃到飽全台5家分店加入 每人餐價699元

漢來美食旗下除了有最難訂位吃到飽「島語」之外，另還有buffet品牌「漢來海港自助餐廳」。漢來海港也宣布，明（2027）年的「漢來海港」將全面轉型升級。首家升級分店就是明年3月將全新落成的「三井LaLaport高雄鳳山店」，將推出首間「漢來海港PREMIUM」，而漢來海港天母SOGO店與高雄巨蛋店也將陸續改裝。漢來海港臉書粉專於今日公告：「漢來海港巨蛋店將進行全面改裝，預計於2027年10月上旬以全新升級品牌與大家見面，敬請期待！改裝前營業日至2027年2月14日(日)止，不便之處敬請見諒。」意即預告將有大約8個月暫停營業，南部民眾想吃漢來海港自助餐廳，僅能選擇高雄漢來店與台南南紡店。◾️：突破既有店型的餐檯與設備限制，PREMIUM概念店將引進全新烤爐與現代化硬體，並大幅提升「現點現做」的料理比例，讓食材鮮度與烹調質感更上一層樓。◾️：因應食材與人力成本攀升，升級後的漢來海港PREMIUM價格將微幅調升，但集團強調客單價會控制在「1,500元以下」，藉此與客單價2000元以上的「島語」拉開明顯級距。◾️：升級後的海港依然主打高CP值，鎖定大學生、小資族、家庭聚餐與有預算限制的團體聚會；而島語則持續深耕白領階級、商務宴客與追求極致享受的高端客群。添好運「點心放題」再度宣布新的吃到飽優惠，此次為12月份的優惠，活動門市共計有天母高島屋店、台中麗寶店、台中JMall店、台南小北門店及高雄SKM Park店合併共有5家，即日起開放1個月內預約。用餐場次部分，5家門市都是平日限定，所有分店用餐時間都是100分鐘，每人699元。場次也公開：即日起開放1個月內預約，餐費每人699元，100分鐘內叉燒包、燒賣皇、腐皮卷等通通吃到飽。