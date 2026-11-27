2026年NFL美式足球聯盟感恩節三連戰今（27）日登場，壓軸由水牛城比爾主場迎戰堪薩斯酋長，上演美聯兩大爭冠強權正面對決。雙方受到雨勢與低溫影響，進攻表現不如預期，比爾四分衛艾倫（Josh Allen）更遭到2次抄截，不過球隊仍靠跑衛庫克（James Cook III）達陣，以及踢球員巴斯（Tyler Bass）終場前57碼射門成功，以13：10驚險擊敗酋長，豪取7連勝，戰績提升至10勝1敗。另外兩場比賽同樣戲劇化，費城老鷹39：38逆轉達拉斯牛仔，芝加哥熊隊則以39：35絕殺底特律雄獅。
酋長、比爾上半場進攻受阻 庫克達陣先馳得點
比爾賽前以9勝1敗領跑美聯，酋長則以8勝2敗緊追在後，兩隊本季皆具備爭奪美聯第一種子的實力，這場感恩節對決攸關季後賽排名。不過，比賽在低溫與雨勢中展開，雙方開局都難以順利推進。酋長首節多次進攻遭到比爾防線阻擋，四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）始終無法有效帶動空中攻勢，比爾也未能立即突破僵局，首節結束仍是0：0。
比爾在第一節尾聲逐步推進至酋長紅區，第二節開打後，跑衛庫克從5碼處持球衝入達陣區，踢球員巴斯追加踢球成功，取得7：0領先。酋長直到上半場最後階段才有所斬獲，靠踢球員巴特克（Harrison Butker）26碼射門成功，將比分縮小至3：7。
數據方面，馬霍姆斯上半場15次傳球完成10次，累積97碼；艾倫則是10次傳球僅完成5次、41碼，還出現1次抄截。
酋長第三節靠強森達陣逆轉 比爾巴斯射門追平
易邊後，酋長終於打破進攻低潮。第三節開打不久，馬霍姆斯率領進攻組推進56碼，跑衛強森（Emmett Johnson）在比爾1碼線附近完成持球達陣，搭配巴特克追加踢球成功，酋長反以10：7超前。比爾則持續依靠地面進攻尋求機會，庫克多次持球推進，協助球隊延續進攻回合。不過艾倫此役傳球狀態低迷，第三節又在酋長紅區遭到抄截，讓比爾錯失重新超前的機會。
面對3分落後，比爾終於在第四節靠巴斯54碼長距離射門成功，將比分追成10：10平手。酋長隨後原本有機會重新掌握領先，但進攻過程受到多次犯規拖累，巴特克46碼射門也偏出右側，錯失取得3分的機會。
巴斯最後一秒57碼射門絕殺 比爾10勝1敗領跑美聯
雙方一路僵持至最後階段，比爾靠著特殊組與防守持續製造機會，終於在最後一波進攻爭取到決勝射門。關鍵時刻，巴斯再次挺身而出，從57碼外完成致勝射門，直接將比分改寫為13：10，也讓酋長失去反攻時間。比爾最終以13：10驚險獲勝，將連勝場次推進至7場，戰績提升至10勝1敗；酋長則吞下本季第3敗，戰績來到8勝3敗。
從比賽數據來看，兩隊四分衛都未能透過傳球取得達陣。馬霍姆斯完成16次傳球、174碼，沒有傳球達陣或被抄截；艾倫21次傳球僅完成10次，傳出81碼並出現2次抄截。
雖然比爾全隊傳球進攻受到嚴重限制，但地面進攻與關鍵射門仍幫助球隊在低比分防守戰中笑到最後。這場勝利也讓比爾在美聯頂尖強權直接對決中，進一步鞏固排名優勢。
老鷹落後21分上演史詩逆轉 39：38氣走牛仔
🏈 費城老鷹39：38達拉斯牛仔
感恩節另一場大戰由費城老鷹作客達拉斯牛仔，主場作戰的牛仔前半段火力全開，甚至在第三節取得31：10、21分領先，看似勝券在握。沒想到老鷹替補四分衛米爾頓三世（Joe Milton III）帶領球隊展開驚人反擊，透過多次深遠傳球撕裂牛仔防線。他全場31次傳球完成21次，傳出331碼、3次達陣及1次抄截。
其中接球員史密斯（DeVonta Smith）完成11次接球、200碼與2次達陣，成為老鷹追分的重要功臣。老鷹一路將分差縮小，最後靠踢球員艾略特（Jake Elliott）終場前2秒完成關鍵射門，以39：38逆轉牛仔，寫下NFL感恩節史上最大分差逆轉紀錄。
熊隊最後3秒達陣絕殺雄獅 威廉斯率隊奪6連勝
🏈 芝加哥熊隊39：35底特律雄獅
同樣上演戲劇性結局的還有芝加哥熊隊與底特律雄獅之戰。雄獅靠跑衛吉布斯（Jahmyr Gibbs）繳出205碼衝球、3次達陣的驚人表現，第四節一度取得35：24領先，看似有機會守住主場。然而，熊隊四分衛威廉斯（Caleb Williams）在最後階段發動反攻，先後兩次找到接球員歐頓澤（Rome Odunze）完成傳球達陣。
比賽最後3秒，威廉斯在6碼處傳出關鍵達陣，歐頓澤於達陣區邊緣完成接球，幫助熊隊以39：35逆轉雄獅，收下6連勝。賽後，熊隊戰績提升至9勝2敗，成功拉開與雄獅的差距，進一步鞏固國聯北區龍頭位置；雄獅則吞下本季第3敗，戰績降至8勝3敗。
🏈 11月27日 NFL感恩節完整賽果（台灣時間）
🏈 NFL感恩節3場比賽關鍵數據
我是廣告 請繼續往下閱讀
比爾賽前以9勝1敗領跑美聯，酋長則以8勝2敗緊追在後，兩隊本季皆具備爭奪美聯第一種子的實力，這場感恩節對決攸關季後賽排名。不過，比賽在低溫與雨勢中展開，雙方開局都難以順利推進。酋長首節多次進攻遭到比爾防線阻擋，四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）始終無法有效帶動空中攻勢，比爾也未能立即突破僵局，首節結束仍是0：0。
比爾在第一節尾聲逐步推進至酋長紅區，第二節開打後，跑衛庫克從5碼處持球衝入達陣區，踢球員巴斯追加踢球成功，取得7：0領先。酋長直到上半場最後階段才有所斬獲，靠踢球員巴特克（Harrison Butker）26碼射門成功，將比分縮小至3：7。
數據方面，馬霍姆斯上半場15次傳球完成10次，累積97碼；艾倫則是10次傳球僅完成5次、41碼，還出現1次抄截。
易邊後，酋長終於打破進攻低潮。第三節開打不久，馬霍姆斯率領進攻組推進56碼，跑衛強森（Emmett Johnson）在比爾1碼線附近完成持球達陣，搭配巴特克追加踢球成功，酋長反以10：7超前。比爾則持續依靠地面進攻尋求機會，庫克多次持球推進，協助球隊延續進攻回合。不過艾倫此役傳球狀態低迷，第三節又在酋長紅區遭到抄截，讓比爾錯失重新超前的機會。
面對3分落後，比爾終於在第四節靠巴斯54碼長距離射門成功，將比分追成10：10平手。酋長隨後原本有機會重新掌握領先，但進攻過程受到多次犯規拖累，巴特克46碼射門也偏出右側，錯失取得3分的機會。
巴斯最後一秒57碼射門絕殺 比爾10勝1敗領跑美聯
雙方一路僵持至最後階段，比爾靠著特殊組與防守持續製造機會，終於在最後一波進攻爭取到決勝射門。關鍵時刻，巴斯再次挺身而出，從57碼外完成致勝射門，直接將比分改寫為13：10，也讓酋長失去反攻時間。比爾最終以13：10驚險獲勝，將連勝場次推進至7場，戰績提升至10勝1敗；酋長則吞下本季第3敗，戰績來到8勝3敗。
從比賽數據來看，兩隊四分衛都未能透過傳球取得達陣。馬霍姆斯完成16次傳球、174碼，沒有傳球達陣或被抄截；艾倫21次傳球僅完成10次，傳出81碼並出現2次抄截。
雖然比爾全隊傳球進攻受到嚴重限制，但地面進攻與關鍵射門仍幫助球隊在低比分防守戰中笑到最後。這場勝利也讓比爾在美聯頂尖強權直接對決中，進一步鞏固排名優勢。
老鷹落後21分上演史詩逆轉 39：38氣走牛仔
🏈 費城老鷹39：38達拉斯牛仔
感恩節另一場大戰由費城老鷹作客達拉斯牛仔，主場作戰的牛仔前半段火力全開，甚至在第三節取得31：10、21分領先，看似勝券在握。沒想到老鷹替補四分衛米爾頓三世（Joe Milton III）帶領球隊展開驚人反擊，透過多次深遠傳球撕裂牛仔防線。他全場31次傳球完成21次，傳出331碼、3次達陣及1次抄截。
其中接球員史密斯（DeVonta Smith）完成11次接球、200碼與2次達陣，成為老鷹追分的重要功臣。老鷹一路將分差縮小，最後靠踢球員艾略特（Jake Elliott）終場前2秒完成關鍵射門，以39：38逆轉牛仔，寫下NFL感恩節史上最大分差逆轉紀錄。
🏈 芝加哥熊隊39：35底特律雄獅
同樣上演戲劇性結局的還有芝加哥熊隊與底特律雄獅之戰。雄獅靠跑衛吉布斯（Jahmyr Gibbs）繳出205碼衝球、3次達陣的驚人表現，第四節一度取得35：24領先，看似有機會守住主場。然而，熊隊四分衛威廉斯（Caleb Williams）在最後階段發動反攻，先後兩次找到接球員歐頓澤（Rome Odunze）完成傳球達陣。
比賽最後3秒，威廉斯在6碼處傳出關鍵達陣，歐頓澤於達陣區邊緣完成接球，幫助熊隊以39：35逆轉雄獅，收下6連勝。賽後，熊隊戰績提升至9勝2敗，成功拉開與雄獅的差距，進一步鞏固國聯北區龍頭位置；雄獅則吞下本季第3敗，戰績降至8勝3敗。
|客隊
|比分
|主隊
|比賽關鍵
|芝加哥熊隊
|39：35
|底特律雄獅
|威廉斯終場前3秒傳球達陣絕殺
|費城老鷹
|39：38
|達拉斯牛仔
|落後21分大逆轉、艾略特射門致勝
|堪薩斯酋長
|10：13
|水牛城比爾
|巴斯最後一秒57碼射門絕殺
|球員
|球隊
|主要數據
|馬霍姆斯（Patrick Mahomes）
|酋長
|傳球174碼、0達陣、0抄截
|艾倫（Josh Allen）
|比爾
|傳球81碼、0達陣、2抄截
|米爾頓三世（Joe Milton III）
|老鷹
|傳球331碼、3達陣
|史密斯（DeVonta Smith）
|老鷹
|11次接球、200碼、2達陣
|吉布斯（Jahmyr Gibbs）
|雄獅
|衝球205碼、3達陣