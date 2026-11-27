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▲水牛城比爾當家四分衛艾倫（Josh Allen）在雨戰中未能傳出達陣，最終比爾以3分差險勝。（圖／美聯社／達志影像）

客隊 比分 主隊 比賽關鍵 芝加哥熊隊 39：35 底特律雄獅 威廉斯終場前3秒傳球達陣絕殺 費城老鷹 39：38 達拉斯牛仔 落後21分大逆轉、艾略特射門致勝 堪薩斯酋長 10：13 水牛城比爾 巴斯最後一秒57碼射門絕殺

球員 球隊 主要數據 馬霍姆斯（Patrick Mahomes） 酋長 傳球174碼、0達陣、0抄截 艾倫（Josh Allen） 比爾 傳球81碼、0達陣、2抄截 米爾頓三世（Joe Milton III） 老鷹 傳球331碼、3達陣 史密斯（DeVonta Smith） 老鷹 11次接球、200碼、2達陣 吉布斯（Jahmyr Gibbs） 雄獅 衝球205碼、3達陣

2026年NFL美式足球聯盟感恩節三連戰今（27）日登場，壓軸由水牛城比爾主場迎戰堪薩斯酋長，上演美聯兩大爭冠強權正面對決。雙方受到雨勢與低溫影響，進攻表現不如預期，比爾四分衛艾倫（Josh Allen）更遭到2次抄截，不過球隊仍靠跑衛庫克（James Cook III）達陣，以及踢球員巴斯（Tyler Bass）終場前57碼射門成功，以13：10驚險擊敗酋長，豪取7連勝，戰績提升至10勝1敗。另外兩場比賽同樣戲劇化，費城老鷹39：38逆轉達拉斯牛仔，芝加哥熊隊則以39：35絕殺底特律雄獅。比爾賽前以9勝1敗領跑美聯，酋長則以8勝2敗緊追在後，兩隊本季皆具備爭奪美聯第一種子的實力，這場感恩節對決攸關季後賽排名。不過，比賽在低溫與雨勢中展開，雙方開局都難以順利推進。酋長首節多次進攻遭到比爾防線阻擋，四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）始終無法有效帶動空中攻勢，比爾也未能立即突破僵局，首節結束仍是0：0。比爾在第一節尾聲逐步推進至酋長紅區，第二節開打後，跑衛庫克從5碼處持球衝入達陣區，踢球員巴斯追加踢球成功，取得7：0領先。酋長直到上半場最後階段才有所斬獲，靠踢球員巴特克（Harrison Butker）26碼射門成功，將比分縮小至3：7。數據方面，馬霍姆斯上半場15次傳球完成10次，累積97碼；艾倫則是10次傳球僅完成5次、41碼，還出現1次抄截。易邊後，酋長終於打破進攻低潮。第三節開打不久，馬霍姆斯率領進攻組推進56碼，跑衛強森（Emmett Johnson）在比爾1碼線附近完成持球達陣，搭配巴特克追加踢球成功，酋長反以10：7超前。比爾則持續依靠地面進攻尋求機會，庫克多次持球推進，協助球隊延續進攻回合。不過艾倫此役傳球狀態低迷，第三節又在酋長紅區遭到抄截，讓比爾錯失重新超前的機會。面對3分落後，比爾終於在第四節靠巴斯54碼長距離射門成功，將比分追成10：10平手。酋長隨後原本有機會重新掌握領先，但進攻過程受到多次犯規拖累，巴特克46碼射門也偏出右側，錯失取得3分的機會。雙方一路僵持至最後階段，比爾靠著特殊組與防守持續製造機會，終於在最後一波進攻爭取到決勝射門。關鍵時刻，巴斯再次挺身而出，從57碼外完成致勝射門，直接將比分改寫為13：10，也讓酋長失去反攻時間。比爾最終以13：10驚險獲勝，將連勝場次推進至7場，戰績提升至10勝1敗；酋長則吞下本季第3敗，戰績來到8勝3敗。從比賽數據來看，兩隊四分衛都未能透過傳球取得達陣。馬霍姆斯完成16次傳球、174碼，沒有傳球達陣或被抄截；艾倫21次傳球僅完成10次，傳出81碼並出現2次抄截。雖然比爾全隊傳球進攻受到嚴重限制，但地面進攻與關鍵射門仍幫助球隊在低比分防守戰中笑到最後。這場勝利也讓比爾在美聯頂尖強權直接對決中，進一步鞏固排名優勢。感恩節另一場大戰由費城老鷹作客達拉斯牛仔，主場作戰的牛仔前半段火力全開，甚至在第三節取得31：10、21分領先，看似勝券在握。沒想到老鷹替補四分衛米爾頓三世（Joe Milton III）帶領球隊展開驚人反擊，透過多次深遠傳球撕裂牛仔防線。他全場31次傳球完成21次，傳出331碼、3次達陣及1次抄截。其中接球員史密斯（DeVonta Smith）完成11次接球、200碼與2次達陣，成為老鷹追分的重要功臣。老鷹一路將分差縮小，最後靠踢球員艾略特（Jake Elliott）終場前2秒完成關鍵射門，以39：38逆轉牛仔，寫下NFL感恩節史上最大分差逆轉紀錄。同樣上演戲劇性結局的還有芝加哥熊隊與底特律雄獅之戰。雄獅靠跑衛吉布斯（Jahmyr Gibbs）繳出205碼衝球、3次達陣的驚人表現，第四節一度取得35：24領先，看似有機會守住主場。然而，熊隊四分衛威廉斯（Caleb Williams）在最後階段發動反攻，先後兩次找到接球員歐頓澤（Rome Odunze）完成傳球達陣。比賽最後3秒，威廉斯在6碼處傳出關鍵達陣，歐頓澤於達陣區邊緣完成接球，幫助熊隊以39：35逆轉雄獅，收下6連勝。賽後，熊隊戰績提升至9勝2敗，成功拉開與雄獅的差距，進一步鞏固國聯北區龍頭位置；雄獅則吞下本季第3敗，戰績降至8勝3敗。