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▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／美聯社／達志影像）

在中國，給最高領導人寫信從來不是一件小事。2016年兩會期間，一封署名「忠誠的共產黨員」的匿名信要求習近平辭去黨政職務，當局隨即大舉搜捕作者，連海外異議人士在中國的家人都被帶走。如今，一位身家、事業和近萬名員工仍留在中國的上市公司實際控制人，選擇實名寫信給習近平，而且開門見山：請你不要再連任。這封信的作者是江蘇文峰集團董事長薛健。他是A股上市公司文峰股份的實際控制人，旗下事業涵蓋酒店、商業地產，據他自己說，集團一度擁有上百億元人民幣的資產、近萬名員工。信件標題是《一位中國企業家致習近平先生的公開信：建議不再連任並推動和平轉型》，署名寫著11月21日凌晨發自東京。26日，X平台帳號「李老師不是你老師」公布全文，薛健隨即轉發，留下一句「信是我寫的」。薛健出生於1990年1月，是道地的「90後」。他在信中以兩代人的對比開場，直言習近平不能要求自己這一代人過上一代人的生活，「更不能要求整個國家退回到1978年以前」。信中，薛健回顧了自己和體制之間漸行漸遠的過程。據華視整理，他2018年牽頭收購文峰集團；2022年初因疫情被封控在家裡和辦公室，一個多月無法正常外出，最後決定離開中國。2023年，他在微信朋友圈呼籲政府不要再隨意抓捕民營企業家，隨即接到公司人員和地方官員的電話；2024年，他替因公開批評習近平而被判刑18年的地產大亨任志強發聲，結果不但微信被封號，還遭到有關部門調查。信中提到，2024年9月，任志強的女兒告訴他，已經兩個月見不到父親，任志強的前列腺疾病非常嚴重。這也是他在信中懇請習近平，立即讓任志強保外就醫的原因。讓薛健決定公開發聲的導火線，是一連串被擋下的自救交易。信中說，文峰集團旗下酒店從疫情後持續虧損，集團原本打算出售部分股權，償還銀行貸款、支付員工薪水。曾經有買家願意出資人民幣12.5億元，收購兩成股權，但地方官員一句「不歡迎這位買家」，交易就告吹。集團後來另找買家，雙方合約簽了、部分款項也付了，最後仍被監管部門攔下。薛健說，文峰股份的市值因此從約50億元跌到不到20億元，近萬名員工下個月的薪水沒有著落。不過，股價重挫也有其他原因。台大國企系教授沈榮欽指出，文峰股份目前股價已經跌到人民幣1元出頭，逼近退市紅線，除了交易受阻，公司業績也由盈轉虧，還因為內部控制有重大缺陷被實施風險警示，並遭中國證監會立案調查，多重利空疊加。這封信最大膽的地方，在於它不只是陳情，還開出一份政治轉型的路線圖。薛健建議習近平放棄連任，公開國家財政帳本和地方債務，保障私有財產，並在一到兩年的過渡期內制定新憲法。據《大紀元》整理，薛健的構想是：過渡期間，習近平先卸下黨政主要職務，但基於安全考量，可以暫時續任中央軍委主席，等新憲法實施後再同步交出軍權；新憲法也應增設特別赦免條款，保障習近平和家人、中央委員免受追究，同時保障超過700萬名公務員的工作權益。信中還寫到，他早已告訴地方政府、江蘇證監局和上海證券交易所，如果繼續用行政手段阻止公司出售股權，企業將資金斷鏈、走向破產，他就會寫公開信給習近平。長期觀察中國政局的日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫，在臉書和X平台上轉述並評論這封信。他認為，這封信的分量，在於寫信者的身分。矢板明夫指出，過去幾年，外國媒體和評論家不斷提醒中國經濟出了問題，卻總被北京一句「外國人唱衰中國」打發。但這一次站出來的，是一位仍在為近萬名員工找出路的現任企業董事長。他強調，薛健人雖然在海外，公司還在江蘇，員工還在等薪水，「他很清楚公開寫信給習近平是一件風險極大的事情，但他實在已經無路可走了。」矢板明夫說，這才是北京最該警惕的經濟訊號：連一個身家事業仍繫於中國的民營企業家，都寧願付出代價也不再沉默，那些處境相似、人卻還在中國的企業家，心裡又在想什麼？矢板明夫對習近平的觀察，可以追溯到十多年前。他出生於天津，父親是二戰期間留在中國的日本遺孤，他15歲才回到日本，後來擔任《產經新聞》中國總局特派員。2012年習近平還沒正式接班時，他就在新書《共產中國最弱勢的領袖》中斷言，習近平將是「共產黨歷代最高領導人當中實力最弱的一位」。2022年中共二十大前後，他的評論更加尖銳。他認為台海戰爭已經變成「習近平一個人的戰爭」，打不打全看習近平的心情；同年裴洛西訪台後，北京對台文攻武嚇，他則形容那只是習近平「給自己壯膽」的表演。到了今年10月的中共五中全會，33名高官被開除黨籍，連與習近平有家族淵源、被視為最重要軍中盟友的張又俠，以及鍾紹軍都在名單中。矢板明夫直言，中共已經正式進入「大清洗時代」，並形容今天中國最沒有安全感的人，恐怕正是習近平本人，「總有刁民想害朕」。他也點出其中的矛盾：反腐十多年，高層落馬仍層出不窮，問題恐怕不能只歸咎個別官員，而要追問制度本身；當忠誠高於能力、紀律高於制度，領導人的權力愈集中，安全感反而愈低。值得一提的是，矢板明夫並非逢習必反。2023年網傳習近平在北戴河遭中共元老當面痛罵，2024年三中全會後又盛傳「習近平中風」「反習派政變」「張又俠兵變」，他都公開逐一拆解，指出不合邏輯的地方，判斷是假消息。明年秋天，中共將召開第二十一次全國代表大會。對習近平來說，那是繼續連任5年的關口；對薛健這樣的企業家來說，矢板明夫轉述他們盼望的另一種選擇：「請習近平體面下台，給民營企業一個喘息的機會，也給中國一個機會。」這封信能不能撼動北京，答案幾乎可以預見。但它的意義或許不在結果，而在於它被寫了出來，而且是實名。