我是廣告 請繼續往下閱讀

名嘴陳揮文昨（26）日登上政論節目《新聞大白話》，評論民進黨台北市長候選人沈伯洋取消選前之夜一事，主持人譚伊倫接話時，他突然嚴肅表示：「不要插我的話。」讓現場氣氛瞬間凝結。譚伊倫事後發文強調「克制是出於專業，不代表沒有底線」，今（27）日再度澄清，她從頭到尾都沒有爆粗口，也沒有與陳揮文吵架，只是忍耐情緒把節目主持完，希望媒體不要曲解事件。陳揮文在節目中談到沈伯洋取消選前之夜，認為選前大型造勢沒有外界想像中重要，並以4年前台北市長選舉為例，表示當時陳時中、黃珊珊及蔣萬安皆舉辦選前之夜，但如今多數人早已不記得候選人當晚說過什麼。陳揮文表示，選前之夜比較像投票前的大型嘉年華，活動通常晚間10點左右就結束。譚伊倫聽完後接話：「所以沈伯洋取消是對的。」陳揮文隨即嚴肅表示：「換我講一下，不用！你不要插我的話，好不好？你不要評論我，我是評論給觀眾，你不用評論我。」譚伊倫當場回應：「我是主持人，我也可以，我是評論沈伯洋好嗎？」隨後繼續掌控節目流程，雙方並未在鏡頭前爆發爭吵，但突然升高的語氣仍讓不少觀眾感到錯愕。節目播出後，譚伊倫在臉書發文表示，相信許多觀眾與她有相同感受，「公共討論的可貴，就在於容得下多元聲音，而非一家之言」，傾聽與尊重更是從小教育的基本，畢竟並非每個人的發言都能獲得所有人認同。她也強調，自己在節目上的克制是出於主持人的專業，「不代表沒有底線」，若放任情緒宣洩，最終只會讓外界看清一個人的氣度與高下。她並在文末留下「還在以為是你以為的江湖嗎」的標籤，引起網友討論。面對網友湧入關心，譚伊倫坦言，類似的不尊重並非第一次發生，自己已經相當包容。她始終堅持不把私人情緒帶進工作，除了尊重主持人的職責，也是因為在意電視機前的觀眾。另外她澄清，強調自己從頭到尾都沒有在節目上爆粗口，也沒有與陳揮文吵架，「我是忍耐著把節目主持完」。