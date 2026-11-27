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▲台鐵西線再加開區間快車2列次。(圖/台鐵公司提供）

在臺鐵部分，目前整體平均利用率約49.59%。截至11月26日止，東、西線南下方向11月28日尚有餘位；北上方向11月29日上午及11月30日尚有餘位。

國道客運部分，因應今（27）日返鄉尖峰需求，預計開行8,079班次，提供27.7萬個座位，其中西部路線22.5萬個座位、東部路線5.2萬個座位，目前整體預售率約38.87%，票源相當充足。

海運部分，基隆－馬祖航線提供8航次、5,012個艙位；高雄－馬公航線提供4航次、2,400個艙位；臺東－綠島及蘭嶼航線提供3,442個艙位。目前海運訂位率約37%至50.71%，今、明兩日分別尚有3,600餘位及2,500餘位。

▲台鐵疏運期間對號列車剩餘座位狀況。(圖/台鐵公司提供）



明（28）日為115年地方公職人員選舉及全國性公民投票日，交通部表示，今年民眾返鄉投票需求踴躍，運能不只遠高於2022年地方公職人員選舉及2024年總統大選，提供的運能更是歷來選舉之最。然而，目前高鐵及部分離島空運尖峰時段訂位已接近全滿，呼籲民眾多利用臺鐵、國道客運及海運。台鐵公司今緊急再加開11月27日（五）及11月28日（六）加開西部幹線七堵=彰化間區間快車各1列次，分別為台北時間21:45分開車，以及彰化11:05開車。同時也公布4天早、中、晚對號列車剩餘座位數量。為滿足民眾返鄉投票需求，交通部已提前協調各運輸業者增班及擴充運能，客運每日平均開行7,088班次，提供23.9萬個座位；國內空運提供1,010架次、約7.3萬個座位；海運提供42航次、約1.7萬個艙位。高鐵及部分離島空運尖峰時段訂位已接近全滿，尚未購票的民眾，請優先選擇運能充裕的臺鐵、國道客運及海運；自行開車返鄉的民眾，則請妥善規劃行程，儘量避開交通尖峰時段，並善用高速公路1968 App掌握即時路況，讓返鄉投票旅程更加平安、順暢。