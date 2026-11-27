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▲沈玉琳（左）訪黃國昌（右）的內容被陳沂大讚很有料。（圖／翻攝自YouTube＠Cheers Media | 有點意思）

▲陳沂經常在社群上批評政治亂象以及社會案件。（圖／資料照）

資深主持人沈玉琳近日在Podcast節目《你不知道的事》訪問民眾黨主席黃國昌，影片在25日於YouTube上架，沈玉琳直白點出統獨是假議題，還有大咖人物買網軍等等，引發熱烈討論。對此，網紅陳沂也大讚沈玉琳的觀點，更開玩笑調侃「不愧是經歷過生ㄙˇ（死）交關的男人，主打一個隨心所欲，Respect。」沈玉琳在與黃國昌的訪談中，提到統獨從頭到尾就是一個假議題，更表示不論統一或獨立，都不是台灣能夠單方面能決定的事情，因此統獨已淪為口號，就只是在「喊個寂寞」。他也談到柯文哲涉貪案，表示其實沒有絕對的對錯，只有角度和立場的不同，只是台灣群眾習慣用二元論來區分好壞，加上媒體壟斷的關係，導致柯文哲形象受到重創。另外，沈玉琳認為媒體如果長期被壟斷，其實就跟極權國家沒兩樣，這就是最恐怖的地方。黃國昌因此問他：「不覺得現在民進黨，跟過去大家認為要改革的國民黨，長得很像嗎？」沈玉琳回答：「其實也快一樣了！」陳沂看完這段訪談內容後，開玩笑用反諷方式稱讚沈玉琳：「看來玉琳哥是覺得自己很『有料』，以後都不打算拿補助了。藝人可以這樣講真話嗎？你很壞，嘟嘟嘟⋯不愧是經歷過生ㄙˇ（死）交關的男人，主打一個隨心所欲，Respect。」陳沂讚賞沈玉琳大膽說真話的舉動，她的貼文也吸引3.3萬人按讚，大家看了更紛紛留言：「玉琳哥應該不缺那一點補助，哥可以講真話才是真男人」、「結果玉琳哥才是讀書人」、「看完真的覺得永遠回不去了」、「這年頭有勇氣講真話、講實話，不愧是挺過鬼門關的真男人」。沈玉琳去年7月整個人暴瘦、高燒不退，被老婆帶去急診，緊急住院，後來查出是急性白血病（血癌），一度病危住進加護病房（ICU）。之後他全面停工接受治療，透過高強度化療搭配標靶藥物，這才撿回一命。沈玉琳康復後也在今年3月回歸主持，目前手上握有《11點熱吵店》、《百分百娛樂》兩個節目的主持棒，今年還拿到第61屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。