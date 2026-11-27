我是廣告 請繼續往下閱讀

第14屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今（27）日於新莊棒球場上演四強大戰，傳統兩大青棒霸主平鎮高中與穀保家商再度正面交鋒。衛冕軍平鎮靠著王牌左投劉任右主投6局失1分的精采表現，搭配後援投手范博超在7局驚險守住戰果，終場以2：1險勝穀保，挺進冠軍戰挑戰二連霸與隊史第9冠。至於帶著本屆前6戰0失分氣勢出擊的穀保，則在隊名走入歷史前夕的最後一場黑豹旗戰役飲恨止步四強。由於穀保青棒隊已停招並規劃於明年轉移至三重高中，這場四強賽也成為平鎮與穀保以現行隊名在黑豹旗舞台上的「最終對決」。雙方過去在黑豹旗共交手11次，平鎮拿下8勝握有對戰優勢，且賽史前13屆中平鎮已奪下8冠、穀保手握4冠，兩軍此次再度狹路相逢格外引人矚目。此役兩隊皆派出今年U18亞青國手左投先發。穀保先發吳昊翔1局下遭遇控球考驗，平鎮在兩出局後由劉桓宇選到保送，隨後曾乙喆與邱聖安接連敲出安打先馳得點。3局下平鎮攻勢再起，曾乙喆擊出二壘安打帶動攻勢，邱聖安與幸世賢相繼安打再添1分，取得2：0領先。吳昊翔最終先發3.2局被敲6支安打、失2分，吞下敗投。平鎮王牌左投劉任右本戰展現壓制力，前6局有效壓制穀保打線未讓對手越雷池一步，全場共用91球投滿6局，被擊出5支安打、飆出8次三振僅失1分，，收下勝投。7局上穀保一度展開反攻，無人出局攻占一、二壘時，平鎮果斷換上范博超登板救火。范博超迅速抓下兩個出局數後，雖被胡辰睿敲出帶有1分打點的安打破蛋，但穀保跑者在三壘遭觸殺出局，比賽意外以這種方式畫下句點。穀保最終以1分之差惜敗，平鎮則順利闖進決賽，朝隊史第9座黑豹旗冠軍邁進。