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▲台灣球迷因為李灝宇而熟悉底特律老虎，而老虎主場與NFL雄獅主場福特球場（Ford Field）隔街相望。（圖／美聯社／達志影像）

台灣球迷因為旅美好手李灝宇、鄭宗哲而對美國職棒底特律老虎隊倍感親切，但只要從老虎隊主場走到對街，就是美國職業美式足球聯盟（NFL）底特律雄獅的主場福特球場（Ford Field）。這兩支底特律職業勁旅如今隔街相望，然而在90多年前，剛搬遷到底特律的雄獅卻因為在當地完全搶不過老虎隊的媒體版面，才決定大膽在感恩節舉辦比賽；正是這步險棋，讓雄獅從一支底特律新軍，搖身一變成為全美球迷每年感恩節必看的招牌主角。這段經典歷史要回溯到1934年。當時曾在廣播界深耕的老闆理查茲（George A. Richards）將球隊從俄亥俄州搬遷至底特律，這支新球隊雖然場上具備競爭力，但無論人氣或當地報紙體育版的報導聲量，都遠遠比不上深植人心的棒球底特律老虎隊。為了替球隊殺出一條血路，理查茲決定將一場比賽排在感恩節當天，邀請勁旅芝加哥熊隊作客，並善用廣播背景透過NBC廣播網一口氣串連全美94家電台同步播送，成功讓底特律以外的全美聽眾都能收聽這場大戰。這場突破性的行銷操作立刻引爆熱潮，2.6萬張門票早在開賽前兩週便銷售一空。從此感恩節大戰成為雄獅隊最響亮的金字招牌，除了1939年至1944年間曾一度中斷外，球隊自1945年起年年都在感恩節出賽。巧合的是，2026年雄獅在感恩節主場迎戰的對手正好又是芝加哥熊隊，完美重現1934年首場感恩節大戰的歷史對戰組合；對台灣球迷而言，棒球季最熟悉的是老虎隊，但一到了美國感恩節，底特律率先登上全美轉播舞台的則是對街的雄獅。除了底特律雄獅之外，NFL感恩節的另一支固定班底便是達拉斯牛仔。1966年，NFL計畫增設第二場感恩節賽事並尋找願意主辦的球隊，當時外界普遍看衰假日票房，認為球迷怎麼可能願意放下家裡豐盛的火雞大餐跑出門看球？然而牛仔總裁施拉姆（Tex Schramm）卻力排眾議主動接下重任，結果首戰迎戰克里夫蘭布朗便吸引高達8萬259名觀眾湧入球場，徹底粉碎外界對假日票房的疑慮。不過牛仔也並非從未缺席過感恩節賽程，1975年與1977年便曾由當時的聖路易紅雀接手主辦；而NFL直到2006年才進一步加開第三場晚間黃金時段賽事，讓聯盟其餘球隊得以輪流登上感恩節舞台。這也解釋了2026年感恩節大戰的賽程編排邏輯，先由雄獅、牛仔兩大傳統東道主先後坐鎮主場迎敵，晚場壓軸才換成堪薩斯酋長作客水牛城比爾。每年感恩節轉播還有一個讓球迷津津樂道的經典橋段：為什麼單場MVP賽後都要拿著一隻火雞腿？這個梗同樣源自牛仔隊的比賽。1989年感恩節費城老鷹擊敗達拉斯牛仔，當時擔任CBS轉播球評的傳奇名帥麥登（John Madden），在賽後突發奇想把第一座「火雞腿獎」頒給老鷹防守名將懷特（Reggie White），而當年懷特手上拿的正是貨真價實的烤火雞腿。這個從轉播席開啟的幽默傳統延續至今，2026年NFL更正式推出全新設計的「火雞腿造型獎盃」，由感恩節當天三場比賽的轉播單位各評選出一名單場MVP頒發獎盃；同時，NFL基金會還將以每位獲獎球員的名義，向當地高中或青少年美式足球發展計畫捐出1萬美元（約新台幣32.9萬元），讓這場百年節日盛宴兼顧娛樂話題與基層公益傳承。