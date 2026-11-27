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歌手A-Lin（黃麗玲）不只有超強美聲，還有幽默機智的口才，不管在音樂、主持界都非常成功。而在2026台東跨年演唱會上，A-Lin幽默又獨特舞台魅力後，也讓她成為許多綜藝爭相邀約對象。不料近日傳出科技大廠鴻海將四度邀請她獻唱尾牙，45分鐘就開價600萬元，據悉，A-Lin在2年前於鴻海開唱時，唱酬傳出是300萬元，現已直接翻倍，擠身為天后行列。A-Lin近日傳出將再度於鴻海尾牙獻唱，據《鏡週刊》報導，鴻海早在2016、2021、2024年就曾邀請A-Lin唱尾牙，而今年已是四度邀約，還傳出一場45分鐘的表演，鴻海就開價600萬元。相較於A-Lin在2024年傳出的唱酬300萬元，價格直接翻倍，但目前是否會再度合作，則還是未知數。據報導指出，鴻海的尾牙規格一直都可媲美大型演唱會，曾邀請過Hebe（田馥甄）、謝金燕、蕭敬騰及動力火車等到場獻唱，全都是天王天后等級的藝人，名單非常豪華。A-Lin在2026台東跨年演唱會《東！帶我走》中，不僅展現超強唱功，還即興將張惠妹的經典歌〈娜魯灣情歌〉，開玩笑接龍唱成：「那魯one、那魯two、那魯three、那魯7-ELEVEN」，直接成為經典舞台之一，A-Lin的獨特魅力也成功被看見，還於今年受邀擔任第37屆金曲獎開場演出與主持人，能唱又能搞笑的模樣，再度擄獲大批粉絲。