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台南市政府社會局自109年起積極爭取民間資源，以公私協力模式為經濟弱勢市民投保微型保險，攜手壽險業微型保險達成率第一名的凱基人壽自109年3月展開合作，由財團法人台南市私立秀峰公記慈善會擔任要保人三方合作，自合作以來累積提供之微型保險保障已達約30萬人次，守護臺南市微型保險有效契約人數居全台之冠。115年度保單已於115年11月1日生效，保障期間至116年10月31日止，符合資格之市民無需自行繳納任何保費，即可獲得為期一年、保額新臺幣30萬元之意外身故及失能保障。台南市長黃偉哲表示，凱基人壽微型保險原贊助納保對象為本市列冊之低收入戶、中低收入戶及輕、中度身心障礙者。為響應政府照顧新住民之政策，凱基人壽於115年5月領先各縣市，將納保對象擴及「符合國民年金保費減免之新住民身分」，再次擴大臺南微型保險守護網，讓新住民家庭在面對突發意外風險時，同樣能獲得基本的經濟保障，不致因一次意外而使家庭生活陷入困境。社會局長郭乃文說明，本項微型團體傷害保險之納保對象為年滿15足歲至保險年齡70歲止，具備前述身分且未投保相同性質保險者。被保險人於契約有效期間內，因遭受非由疾病引起之外來突發意外事故，致身故者，可獲保險金額100%之身故保險金；致失能者，依失能程度給付保險金額5%至100%之失能保險金。投保作業由市府以集體方式辦理，符合資格者無需另行申請，大幅簡化民眾投保流程。社會局表示，114年凱基人壽微型保險提供納保者計5萬9,059人。111年至114年間，凱基人壽已協助本市納保民眾完成意外身故理賠69件、意外失能理賠4件，理賠金額合計新臺幣2,315萬元，於弱勢家庭遭逢變故之際，即時提供喪葬及後續生活所需之經濟支持，發揮雪中送炭之功能。社會局感謝凱基人壽及秀峰公記慈善會長年投入公益，與市府攜手守護經濟弱勢市民，未來將持續積極媒合民間慈善資源，並透過區公所及基層社福單位加強宣導，精準尋找並將更多邊緣弱勢族群納入保障，確保福利資訊零落差。納保民眾如不幸發生意外事故，可撥打凱基人壽免付費服務專線0800-098-889辦理理賠事宜；市民如對微型保險有任何疑問，歡迎洽詢臺南市政府社會局社會救助科，電話06-2991111分機6530。