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2026九合一選戰進入最後倒數，台北市長選戰話題持續延燒，民進黨候選人沈伯洋日前因場地及交通問題，臨時宣布取消實體「市民之夜」，改採線上直播，並連夜拆除舞台。與此同時，前總統陳水扁今（27日）早突然曬出與沈伯洋的合照，還大喊「恭喜沈伯洋市長」，短短7字瞬間引爆網路，讓不少網友驚呼「預言家」、「現在是怎樣？剩一天大家都不藏了嗎？」沈伯洋宣布取消實體造勢後，26日晚間與前總統蔡英文同台直播，吸引高達27萬人同時在線觀看。直播過程中，蔡英文突然對沈伯洋說：「其實你就應該是會當選。」讓沈伯洋當場嚇了一跳，連忙回應「沒有」，強調最後仍要靠大家在週六出門投票。被網友封為「戒慎恐懼會長」的林俊憲，也在Threads上幽默表示，自己將火速趕往沈伯洋競選總部。沒想到，繼蔡英文之後，就連陳水扁也貼出與沈伯洋的合照，直接寫下「恭喜沈伯洋市長」，再度掀起網友熱議。許多人隨即標記林俊憲的社群帳號，笑稱「俊憲立委，你看啦！」、「會長你處理一下」、「戒慎恐懼會長表示為難⋯⋯昨晚小英總統，今早阿扁總統」、「林俊憲現在疲於奔命」，甚至有人打趣表示「目前最戒慎恐懼的總統，剩下威廉了」。陳水扁這篇貼文曝光後，迅速吸引超過15萬次瀏覽、2.6萬人按讚，留言區也湧入大批支持者，有人驚呼「阿扁總統你是明天PO的文提前送出嗎」、「阿扁總統都很準的」、「阿扁總統是未來人，已經看到結果了」、「是第三位台灣總統幫他說話了，一定成真了」、「這麼多位總統加持，Puma一定能成功」，也有人笑稱「阿扁不要鬧了，看透不要說透，噓」、「最討厭劇透了」。此外，就連陳水扁兒子陳致中也現身貼文留言區力挺沈伯洋：「為了市民願意割捨的人才有資格當我的市長、你的市長、大家的市長」，再替這場選前話題添了一把火。選前最後一天，蔡英文、陳水扁接連公開表態，究竟是替沈伯洋打氣，還是被網友解讀成另類「預言」，也讓台北市長選戰最後階段再添話題。