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明天就是九合一選舉投票日，台中地檢署查賄行動依舊不停歇！檢方昨指揮警方與憲兵隊，兵分多路搜索台中市議員候選人黃永光的住處及服務處，當場查獲黃永光與其競選總幹事許萬福，涉嫌以「選務工作津貼」為名義，向具有投票權的選民發放每人2,000元至3,000元不等的現金，並要求簽署領據，以此約定選民投票支持黃永光；檢方漏夜偵訊後，向法院聲請羈押禁見2人獲准。台中地檢署日前接獲情資，指台中市第16選區（山地原住民）傳出賄選情事。檢察官昨日指揮警方與雲林憲兵隊展開行動，搜索候選人住處、競選服務處等3處地點，並通知黃永光、競選總幹事許萬福等10人到案說明，現場查扣手機、領據等關鍵證物。經檢方深入調查，黃永光與許萬福涉嫌假借發放「選務工作津貼」的名義，向具有投票權的選民交付每人2,000元至3,000元不等現金，並要求選民簽署領據作為憑證，藉此約定投票支持黃永光。檢察官漏夜複訊後，認定2人涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪嫌重大，向台中地方法院聲請羈押並禁止接見、通信獲准；另外，許萬福的林姓妻子諭知以5萬元具保，其餘被告及證人訊後均請回。