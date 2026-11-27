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台股今（27）日迎來九合一地方選舉前最後一個交易日，加權指數終場收在39,308.08點，上漲156.27點，漲幅0.40%。台積電（2330）同步走揚，收在2,180元，上漲35元，漲幅1.63%。從盤中走勢來看，加權指數今日以39,168.57點開出，盤中最高來到39,495.41點，最低下探38,890.53點，終場維持上漲格局，較前一交易日收盤價39,151.81點增加156.27點。台積電今日開盤價為2,145元，盤中最低來到2,135元，最高觸及2,180元，終場收在當日最高價2,180元，均價為2,167元，對大盤表現具有一定支撐。回顧近期政策面，國安基金管理委員會11月6日召開臨時會議，決議啟動第10次進場護盤，授權執行秘書視市場情況動用資金，執行市場安定任務。財政部長莊翠雲11月11日表示，此次進場主要考量台股大幅波動、外資持續賣超及市場投資信心不足，目的是穩定金融市場、維護民眾信心。