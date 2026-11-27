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選戰進入倒數，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方在社群平台發布百張竹北市政成果照片，以「竹北可以，新竹縣也可以」為主題，呈現任內推動的通學改善、市場改造與藝文活動。從水圳公園、竹北市圖福德分館、三民路地下道，到新月沙灣聽海天台，照片記錄了市民每天走過、用得到的地方，將全力爭取新竹縣民最大的認同與支持，讓全縣看見嶄新改變。鄭朝方表示，「看見問題，解決問題」是竹北市政團隊的做事方法。為了讓孩子上學更安心，團隊推動黃金通學線、改善校園周邊人行道，也更新地下道照明；仁義市場改造後，民眾買完菜有地方歇腳；從尚義星空籃球場到竹北光節、新月海洋演唱會，也讓市民有更多運動與藝文休閒的選擇。鄭朝方說，一張照片背後，是一群人長時間的努力，「竹北經驗、竹縣實現」要把解決問題的能力帶到全縣，以更大的治理尺度統籌13鄉鎮市的交通、教育與公共建設。通學接駁要從跨鄉鎮的生活圈規劃，市場周邊步行環境與親子休閒空間則要從各地需求做起。他將全力爭取新竹縣民最大的認同與支持，讓全縣看見嶄新改變。「朝方已經準備好，承擔治理新竹縣的責任。」鄭朝方呼籲，出門投票，投給想要的生活，「您的心之所向，就是我的方向。新竹縣，朝方向您走來！」