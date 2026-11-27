《寶可夢》卡牌收藏家要注意了！即使抽到稀有金卡、送鑑拿到最高的 PSA 10分，甚至小心地收藏在鑑定殼內，卡牌還是會自己壞掉！卡牌鑑定機構 PSA 於近日證實，英文版《寶可夢集換式卡牌遊戲》（PTCG）的 MHR 稀有度金卡存在製程瑕疵，宣布即日起停止受理鑑定，目前共有9款卡牌受到影響，包括噴火龍、烈空坐、路卡利歐等人氣寶可夢，就連已鑑定的卡牌發生自然劣化，也不在 PSA 的鑑定保證範圍內。
《寶可夢》PSA 10分金卡也會壞！玩家曬鑑定前後對比照
一名國外玩家近日在 Reddit 論壇發文，透露自己今年4月將一張金色「超級噴火龍Y ex」送交 PSA 鑑定，當時卡片表面相當平滑，卡況也非常良好，順利拿到最高的 PSA 10分。沒想到短短數個月過去，即使卡牌一直封裝在鑑定殼內，表面仍逐漸出現細小的亮點及劣化痕跡。
貼文曝光後，不少收藏家也分享類似遭遇，有玩家表示自己的金色快龍同樣出現斑點，原本還以為是孩子不小心碰到卡片或沾到水，如今才發現可能是卡牌本身的問題；也有玩家透露，自己的金卡早在幾個月前就開始劣化。
寶可夢金卡為何會自己壞？PSA證實製程瑕疵、日版不受影響
PSA 官方公告，經過調查發現，英文版 MHR（Mega Hyper Rare）稀有度卡牌存在製造缺陷，可能導致卡面金色浮雕箔膜隨時間劣化，出現斑塊、褪色等情況。不過，每張卡片的劣化程度不同，有些外觀已明顯受損，有些則完全沒有變化。
而無論是未經鑑定的裸卡、存放於卡冊中的卡牌，還是已封裝在 PSA 鑑定殼內的卡牌，都曾出現相同問題。這代表即使玩家妥善保存，仍無法保證卡牌不會自然劣化。至於日文版卡牌，由於採用不同的印刷工廠及製作技術，目前並未發現相同問題，不受此次停收措施影響。
《寶可夢》9款稀有金卡停止鑑定！噴火龍、烈空坐都上榜
由於卡片可能在完成鑑定後才開始劣化，導致原本的鑑定分數無法反映實際卡況，PSA 宣布即日起停止受理所有現有及未來推出的英文版 MHR 卡牌，直至另行公告。目前官方公布的9款受影響卡牌如下：
📌超級沙奈朵ex（187/132）
📌超級路卡利歐ex（188/132）
📌超級噴火龍X ex（130/094）
📌超級噴火龍Y ex（294/217）
📌超級快龍ex（295/217）
📌超級基格爾德ex（124/088）
📌超級甲賀忍蛙ex（122/086）
📌超級達克萊伊ex（120/084）
📌超級烈空坐ex（141/103）
已鑑定的PSA 10分會被取消嗎？卡牌自然劣化不在理賠範圍
針對已寄出或正在鑑定流程中的卡牌，PSA 將直接退回，不收取鑑定服務費用；已經完成鑑定的卡牌則不會取消原有評分，但若收藏家日後申請重新評估或更換鑑定殼，PSA 將依照當下的實際卡況進行評估。PSA 的鑑定保證僅涵蓋真偽判定及評分錯誤，若卡牌是在完成鑑定及封裝後，因原廠製造瑕疵而發生劣化，則不在保證範圍內。
隨著英文版 MHR 金卡停止鑑定，未來收藏價值也成為玩家討論焦點。有玩家認為，能夠長期維持完美卡況的 PSA 10分金卡可能更加稀有，也有人擔心，即使鑑定殼上印著10分，裡面的卡片卻早已不是當初的完美狀態，反而會影響收藏價值，至於寶可夢官方是否會推出瑕疵卡牌回收、更換等補救措施，仍有待進一步消息。
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一名國外玩家近日在 Reddit 論壇發文，透露自己今年4月將一張金色「超級噴火龍Y ex」送交 PSA 鑑定，當時卡片表面相當平滑，卡況也非常良好，順利拿到最高的 PSA 10分。沒想到短短數個月過去，即使卡牌一直封裝在鑑定殼內，表面仍逐漸出現細小的亮點及劣化痕跡。
貼文曝光後，不少收藏家也分享類似遭遇，有玩家表示自己的金色快龍同樣出現斑點，原本還以為是孩子不小心碰到卡片或沾到水，如今才發現可能是卡牌本身的問題；也有玩家透露，自己的金卡早在幾個月前就開始劣化。
PSA 官方公告，經過調查發現，英文版 MHR（Mega Hyper Rare）稀有度卡牌存在製造缺陷，可能導致卡面金色浮雕箔膜隨時間劣化，出現斑塊、褪色等情況。不過，每張卡片的劣化程度不同，有些外觀已明顯受損，有些則完全沒有變化。
而無論是未經鑑定的裸卡、存放於卡冊中的卡牌，還是已封裝在 PSA 鑑定殼內的卡牌，都曾出現相同問題。這代表即使玩家妥善保存，仍無法保證卡牌不會自然劣化。至於日文版卡牌，由於採用不同的印刷工廠及製作技術，目前並未發現相同問題，不受此次停收措施影響。
由於卡片可能在完成鑑定後才開始劣化，導致原本的鑑定分數無法反映實際卡況，PSA 宣布即日起停止受理所有現有及未來推出的英文版 MHR 卡牌，直至另行公告。目前官方公布的9款受影響卡牌如下：
📌超級沙奈朵ex（187/132）
📌超級路卡利歐ex（188/132）
📌超級噴火龍X ex（130/094）
📌超級噴火龍Y ex（294/217）
📌超級快龍ex（295/217）
📌超級基格爾德ex（124/088）
📌超級甲賀忍蛙ex（122/086）
📌超級達克萊伊ex（120/084）
📌超級烈空坐ex（141/103）
已鑑定的PSA 10分會被取消嗎？卡牌自然劣化不在理賠範圍
針對已寄出或正在鑑定流程中的卡牌，PSA 將直接退回，不收取鑑定服務費用；已經完成鑑定的卡牌則不會取消原有評分，但若收藏家日後申請重新評估或更換鑑定殼，PSA 將依照當下的實際卡況進行評估。PSA 的鑑定保證僅涵蓋真偽判定及評分錯誤，若卡牌是在完成鑑定及封裝後，因原廠製造瑕疵而發生劣化，則不在保證範圍內。
隨著英文版 MHR 金卡停止鑑定，未來收藏價值也成為玩家討論焦點。有玩家認為，能夠長期維持完美卡況的 PSA 10分金卡可能更加稀有，也有人擔心，即使鑑定殼上印著10分，裡面的卡片卻早已不是當初的完美狀態，反而會影響收藏價值，至於寶可夢官方是否會推出瑕疵卡牌回收、更換等補救措施，仍有待進一步消息。