我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣開票過去曾經發生「停電換票匭」的選舉爭議事件，因應2026九合一選舉暨公投將於明（28）日舉行，為確保投開票作業順利進行，台電今（27）日宣布，已成立應變小組，並動員3,301人密切掌握選舉期間供電情況，若有突發停電事故，將立即協助排除，讓民眾安心投票。台灣在50年代至70年代均發生過選舉停電等爭議事件，容易引發選民不安情緒。台電表示，因應此次選舉，台電事前已針對中選會、各縣市選務中心及投開票所之線路設備加強維護台電通知各縣市選舉委員會加強檢查及維護投開票所自備線路設備、備妥不斷電系統（UPS）與緊急發電機，降低突發停電影響，台電亦已派員至各選務機構進行壓力測試，確保各電力設備正常運作。台電指出，為確保選前活動場所與投票當日各選務機構供電穩定，台電已暫停今明兩日計畫性工作停電，並將動員全台3,301名台電人，除駐守全台電廠、變電所等重要電力設施，今日亦會進駐各候選人造勢場所、明日更將進駐中選會與各縣市政府選務機構直至計票結束，確保選務工作順利進行。