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煉鋼成本仍處相對高位，整體粗鋼產量持續收縮，加以成本支撐，多國鋼廠盤價呈穩中有升態勢。 中鋼今（27）日公布10月自結損益，營業利益6.02億元，月增28%；稅前淨利6.12億元，月增5%。中鋼表示，主要是鋼鐵業銷售數量（68.48萬公噸）及單位毛利較上月增加，致營業利益增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收支不利。全球經濟活動維持穩定擴張，IMF預估今年全球經濟成長率3.1%，明年升至3.4%。人工智慧發展挹注台灣出口與投資成長動能，台經院上修今年台灣經濟成長率至12.34%，明年預測穩健成長6.45%。鋼鐵市況方面，煉鋼成本處相對高位，美國現貨供給趨緊，熱軋流通行情續漲創近年新高；歐盟受惠於貿易措施及CBAM政策限制進口，當地熱軋流通行情穩步上升；亞洲地區需求釋出仍待觀察。中鋼10月營收320億3994萬元，前10月累計2887億1179萬元，前十月累計稅前淨利4.91億元、年增199%。中鋼表示，本期累計合併稅前淨利較去年同期稅前淨損有利，主係鋼鐵業銷售數量增加，致營業利益增加；另業外收支無重大差異。