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▲沈伯洋在林森公園演講，吸引支持者前來相挺。（圖／記者林調遜攝）

▲沈伯洋在林森公園在演講，民進黨議員拍照。（圖／記者林調遜攝）

在取消選前之夜舞台後，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（27）日展開全市大車掃，他在定點演講時怒斥，對手蔣萬安陣營0.3秒能搶下北平東路，但一個女童安置可以安置240幾天，這就是現在的市府。沈伯洋上午9時30分展開車掃，陸續前往六個站點，講述快樂、自由、真實、勇氣、美好、溫暖六個主題。第一個點在龍山寺，後面依序則是台北表演藝術中心、林森公園、南港展覽館2A出口外、國父紀念館前，以及最後一個點大安森林公園站3號出口。車隊從北平東路競總出發，雖然今日為上班日，但沿路及定點，都吸引滿滿人潮，讓沈伯洋相當驚訝。談起選前之夜舞台取消一事，沈伯洋在台北表演藝術中心直批，北平東路場地被惡搞，對方0.3秒就搶下，讓他們無法舉辦，當時想要哭泣，但他要告訴大家，這一路以來，對方的惡搞、造謠沒有停過。不過，沈伯洋也說，他沒有要哭泣、沒有想要憤怒，因為真正會讓他憤怒的，「不是因為惡搞我們，而是惡搞台北市民」。沈伯洋直言，對方0.3秒可以搶下北平東路，但一個女童安置可以安置240幾天，這就是現在的市府；他感嘆說，市府沒有給予溫暖，但大家在這場選戰呈現的都很正向溫暖。