立陶宛在2021年不惜與中國交惡，允許台灣以「台灣」名義設立代表處，一度成為歐洲挺台的指標性國家。然而，隨著美國總統川普（Donald Trump）重返白宮，跨大西洋關係出現變數，立陶宛也開始重新檢視當年的外交選擇。同屬波羅地海國家的愛沙尼亞，其智庫「國際防衛與安全中心」（International Centre for Defence and Security，簡稱ICDS）在8月時就曾專文分析，面對國際秩序瓦解，立陶宛的困境，不只是如何平衡台灣與中國，而是當主要盟友的政策變得難以預測，小國還能如何確保自身安全與利益。
ICDS今年8月發布題為《重組依賴：立陶宛如何因應以規則為基礎的國際秩序弱化》的分析報告，由維爾紐斯大學國際關係與政治學研究所所長Margarita Šešelgytė撰寫。報告指出，立陶宛2021年決定讓台灣以「台灣代表處」名義設處，除了基於民主價值，也與當時配合美國對中戰略的考量有關。
這項決定引發北京強烈反彈，中國隨後對立陶宛採取外交及經濟反制。然而，當時的立陶宛獲得美國公開聲援，也藉由將爭端帶入歐盟層級，促使歐洲更加重視，有關中國經濟脅迫的問題。
接著，ICDS指出，立陶宛對西方盟友的依賴也存在風險。報告以2025年初，川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）公開衝突，以及美國一度暫停對烏克蘭軍事援助為例，指出華府政策可能隨政治情勢迅速轉變，讓高度依賴美國安全承諾的「前線小國」，比如立陶宛，面臨不確定性。
在這樣的背景下，立陶宛開始重新思考，如何分散對外依賴，不再將國家安全與外交利益，完全寄託在單一盟友身上。報告將這種策略稱為「重新組織依賴」，也就是透過分散外部承諾、強化制度合作，讓自身在國際局勢變動時，保有更多迴旋空間。
這也為立陶宛近來尋求改善對中關係、要求台灣代表處調整名稱的爭議，提供另一種解讀。
立陶宛希望修補與北京的外交關係，同時也不願完全放棄台灣這個民主夥伴，但在美國對外政策不確定性升高之際，維持原有挺台路線的政治與經濟成本，顯然已重新成為立陶宛政府必須考量的問題。
不過，ICDS也提醒，向中國讓步未必就能換得實質回報，倘若立陶宛為了改善與中國的關係，反覆調整外交立場，可能損害自身國際信譽，甚至與美國、歐洲的對中戰略方向，產生衝突。
對立陶宛而言，真正的難題，或許不是「要不要繼續挺台」，而是當美國政策不再如過去般具有可預測性，自己是否還能承擔堅持原有立場的代價。
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這項決定引發北京強烈反彈，中國隨後對立陶宛採取外交及經濟反制。然而，當時的立陶宛獲得美國公開聲援，也藉由將爭端帶入歐盟層級，促使歐洲更加重視，有關中國經濟脅迫的問題。
接著，ICDS指出，立陶宛對西方盟友的依賴也存在風險。報告以2025年初，川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）公開衝突，以及美國一度暫停對烏克蘭軍事援助為例，指出華府政策可能隨政治情勢迅速轉變，讓高度依賴美國安全承諾的「前線小國」，比如立陶宛，面臨不確定性。
在這樣的背景下，立陶宛開始重新思考，如何分散對外依賴，不再將國家安全與外交利益，完全寄託在單一盟友身上。報告將這種策略稱為「重新組織依賴」，也就是透過分散外部承諾、強化制度合作，讓自身在國際局勢變動時，保有更多迴旋空間。
這也為立陶宛近來尋求改善對中關係、要求台灣代表處調整名稱的爭議，提供另一種解讀。
立陶宛希望修補與北京的外交關係，同時也不願完全放棄台灣這個民主夥伴，但在美國對外政策不確定性升高之際，維持原有挺台路線的政治與經濟成本，顯然已重新成為立陶宛政府必須考量的問題。
不過，ICDS也提醒，向中國讓步未必就能換得實質回報，倘若立陶宛為了改善與中國的關係，反覆調整外交立場，可能損害自身國際信譽，甚至與美國、歐洲的對中戰略方向，產生衝突。
對立陶宛而言，真正的難題，或許不是「要不要繼續挺台」，而是當美國政策不再如過去般具有可預測性，自己是否還能承擔堅持原有立場的代價。