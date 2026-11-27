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▲許維恩躺在病床上打點滴，還用手指頭比愛心。（圖／翻攝自許維恩臉書）

▲許維恩說自己會堅強勇敢撐下去，想成為女戰神。（圖／翻攝自許維恩臉書）

45歲女星許維恩去年發現自己罹患乳癌，火速做了乳房切除還有重建手術，這才逐漸康復。但她今（27）日凌晨1點多時，突然在社群發文，貼出一張自己住院打點滴的照片。只見許維恩躺在病床上，打針的那隻手還努力比愛心，她更在貼文堅強寫道：「告訴自己一定要撐下去」，讓粉絲相當憂心她的身體狀況。許維恩今日凌晨在臉書發文，貼出自己躺在病床的照片，打卡地點是林口長庚醫院。許維恩在貼文中寫道：「」她並沒有透露具體住院原因，只說日後也希望與長庚醫院合作，打造屬於女性的醫療環境。許維恩還正向地說，很多跟她一樣罹癌的病患都很勇敢：「許維恩在照片中，還努力撐起打點滴的手，比出「手指愛心」，讓粉絲看了很心疼，紛紛留言關心女神的身體狀況，「是癌症復發嗎？」、「女神怎麼了？希望你早日康復」、「你真的很勇敢，加油」。針對許維恩的病況，回顧許維恩抗癌史，她在2023年生下女兒「忒忒」後，忙著顧小孩，近3年沒做健康檢查，直到2025年健檢時，才發現乳癌腫瘤的存在。當時她低調住院動手術，並在去年11月左右，進行乳房切除與重建，直到今年3月才發文坦承罹癌一事，令粉絲錯愕。許維恩也曾貼出一張自己身上掛著「引流球」的照片，可見抗癌過程艱辛。