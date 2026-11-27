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小五女兒問「台北市長會投誰」？媽高情商神回

▲2026年九合一選舉將於明（28）日到來，一名媽媽透露，就連就讀五年級的女兒也問她「台北市長會投給誰」。（圖／移民署提供）

超過7千人支持！過來人曝經歷「讚觀念正確」

2026年九合一選舉將於明（28）日到來，本屆最受關注的莫過於台北市長選戰，由尋求連任的國民黨籍現任市長蔣萬安，對決民進黨候選人沈伯洋。近日一名媽媽分享，就讀國小五年級的女兒突然問她「會投給誰？」但她本人高情商回應「我不會告訴妳我要投給誰」，認為每個人的選擇都屬於個人隱私，並希望孩子眼界不受大人影響，可陪伴對方一起翻閱選舉公報，引發全場稱讚「觀念正確！」一名媽媽日前在Threads發文提到，表示最近台北市長選舉話題也吹進校園，就連就讀五年級的女兒也向她問「媽媽，妳會投給誰？」但她認為每個人的投票選擇是個人隱私，因此直接告知女兒「我不會告訴妳我要投給誰」。原PO坦言，希望孩子的眼界不被大人影響，可以和女兒一起打開選舉公報，看看每位候選人政見以及過去事蹟，強調「如果未來你們選擇支持跟我不同的候選人，我也完全尊重」。貼文曝光後，至今已累積超過7千人按讚，認為本就不該替小孩做決定，「價值觀跟教導孩子的方法真的很棒」、「這個舉動超棒，教會小孩識別對的訊息，再讓他們自己判斷決定」、「妳是我目前看到對於選舉的觀念最好的家長」。還有類似經驗的過來人留言，「我9歲的小孩也在問我要投給誰，跟妳一樣，沒有告訴他，比較怕他聽了之後到處講。偏偏台灣的政治，對於不同立場的包容度很低」、「我媽從小也都是這樣教我，我們頂多投票完稍微討論一下而已」。