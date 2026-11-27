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▲李到晛（右）不只送上外套，還貼心地調整外套的邊角，以確保衣物有遮蓋住韓韶禧的雙腿。（圖／翻攝自냥만IDOL YouTube）

韓星李到晛日前宣布和女星林智妍結束3年戀情，他昨（26）日現身菲律賓出席服飾品牌活動，此為其恢單後首次公開露面，引人關注的是，當穿短裙的搭檔韓韶禧被要求蹲下拍照，李到晛二話不說迅速脫下外套幫忙遮腿，避免女方走光，極為紳士的舉動圈粉在場不少人。昨天，李到晛和韓韶禧以代言人的身分，飛往馬尼拉出席韓國服裝品牌門市開幕活動，在大合照環節，主辦方要求兩人屈膝蹲下與後方粉絲合影，這時穿短裙的韓韶禧，露出有些不知所措的表情，一旁李到晛見狀，立刻把自己的牛仔外套脫下，遞給女方蓋住腿部。曝光的影片，可見李到晛不只送上外套，還貼心地調整外套的邊角，以確保衣物有遮蓋住韓韶禧的雙腿，並且不會滑落而導致走光，而備受男方呵護的韓韶禧起先面露嬌羞模樣，接著才放心地露出甜美笑容，對鏡頭比出剪刀手。李到晛脫下自己的外套替韓韶禧遮腿，相關片段在網路瘋傳，許多網友見到這一幕紛紛大讚李到晛「很有紳士風度」、「考慮得很周到」，並喊話希望兩人未來有機會合作拍戲。