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候選人 選區（行政區） 黨籍／身分 涉案類型 最新司法進度 開票結果 王威元 第4選區（三重、蘆洲） 國民黨（現任） 萬里市場標案行賄 200萬交保、貪污罪起訴（求刑3年以上） 【待填】 邱烽堯 第6選區（中和） 國民黨（現任） 中和安樂市場圖利 一、二審均判刑3年6月，上訴最高法院中 【待填】 廖宜琨 第8選區（土樹三鶯） 民進黨（現任） 免費磨菜刀與餐會賄選 50萬交保、限制出境出海，檢方偵辦中 【待填】 黃永昌 第8選區（土樹三鶯） 國民黨（現任） 關廟麵賄選／助理費案 賄選案100萬交保偵辦中；助理費判1年緩刑3年確定 【待填】 陳竹音 第11選區（汐金萬） 勞動黨（新人） 涉受境外勢力資助參選 50萬交保、限制出境出海，檢方偵辦中 【待填】 白珮茹 第11選區（汐金萬） 國民黨（現任） 詐領公費助理費63萬元 60萬交保、貪污罪起訴（具體求刑8年6月） 【待填】

▲新北市議員王威元選前捲入萬里市場標案行賄案遭起訴，本屆尋求連任備受關注。（圖／翻攝自王威元臉書）

▲新北市議員邱烽堯（左）因中和安樂市場圖利案二審判刑3年6月，上訴最高法院審理中。（圖／翻攝自邱烽堯臉書）

▲新北市議員廖宜琨（左）因免費磨菜刀與餐會案遭50萬元交保偵辦中，本屆拚連任。（圖／翻攝自廖宜琨臉書）

▲新北市議員黃永昌選前涉關廟麵賄選案以100萬元交保偵辦中，另助理費案緩刑中。（圖／翻攝自黃永昌臉書）

▲勞動黨新北議員候選人陳竹音選前涉犯反滲透法遭50萬元交保，全案持續偵辦中。（圖／翻攝自陳竹音臉書）

▲新北市議員白珮茹因涉詐領63萬元助理費案遭起訴求刑8年6月，本屆挑戰連任。（圖／翻攝白珮茹臉書）

新北市議員選舉開票全數底定，選前捲入賄選、貪污或《反滲透法》官司的6名新北市議員候選人備受矚目。最終結果呈現「4上2下」，王威元、廖宜琨、黃永昌及白珮茹等4名現任議員成功連任，僅邱烽堯與陳竹音中箭落馬。《NOWNEWS今日新聞》整理6人得票結果與司法進度一次看2026年新北市議會第5屆議員選舉中，共有5名尋求連任的現任議員及1名政壇新人於選前捲入行賄、圖利、賄選、詐領助理費或違反《反滲透法》等司法案件。6人所屬選區、推薦政黨與最新司法進度整理如下：王威元被控為協助不具資格廠商取得新北市政府「萬里公有零售市場拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務案」標案，透過顧問施壓刪除投標資格限制，並親自拜訪時任市場處長李長奎，將新台幣20萬元現金藏於洋酒禮盒內行賄；李長奎返家打開禮盒發現現金後，立刻通報政風室並主動告發。新北地檢署於2026年8月11日搜索並諭令200萬元交保，同年8月25日依《貪污治罪條例》違背職務行賄罪起訴，建請法院量處有期徒刑3年以上。此外，王威元曾於2024年立委選舉期間因指控對手李坤城涉案遭依《選罷法》起訴，該案已於2026年2月獲新北地院判決無罪。邱烽堯於2007年間與時任中和市長的父親邱垂益等人，被控透過人頭建設公司「美聯開發」採合作開發名義，違法標售中和安樂公有市場市有土地，讓開發商不法獲利逾8,222萬元。一審新北地院依圖利罪判處邱烽堯有期徒刑3年6月、褫奪公權3年；台灣高等法院於2026年9月駁回上訴、維持原判，全案目前已上訴最高法院審理中，尚未判刑定讞。檢調接獲檢舉，指廖宜琨競選團隊於2026年6月至9月間成立「磨菜刀隊」，免費為選民提供市價約150至200元的磨菜刀服務，並舉辦免費餐會宴請選民，涉嫌藉此尋求投票支持。新北地檢署於2026年10月28日發動搜索並聲請羈押禁見，新北地方法院於10月29日裁定50萬元交保，限制住居、限制出境出海並禁止接觸證人，目前仍由檢方偵辦中；廖宜琨則曾公開澄清，免費磨菜刀是持續十多年的公益服務，相信司法會還他清白。黃永昌共涉及兩起司法案件：第一，在2026年選舉期間，涉嫌透過擔任里長的妻子、兩名兒子及樁腳，向選區內選民發放市價約160元的養生關廟麵尋求支持；新北地檢署於2026年10月7日搜索並聲押禁見，新北地院於10月8日裁定100萬元交保、限制住居及限制出境出海8個月，全案偵辦中。第二，黃永昌曾被控自2009年起以人頭不實申報公費助理費達2,028萬元，法院認定款項均用於議員公務支出未挪為私用，不構成貪污，依《刑法》使公務員登載不實罪判刑1年、緩刑3年，全案經高院駁回上訴確定，目前仍在緩刑期間。士林地檢署接獲情資並比對金流後，指陳竹音於2026年參選期間，涉嫌接受境外勢力指示、委託或資助參與地方選舉，且未經許可設立政治獻金專戶即收受資金進行競選活動，涉犯《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》及《政治獻金法》等罪嫌。檢調於2026年11月17日搜索其汐止住處與辦公處所等3處、查扣手機、筆電及現金約20萬元並拘提到案；複訊後於11月18日諭令50萬元交保，並限制出境、出海，全案持續偵辦中；陳竹音交保後則公開喊冤遭到政治追殺，否認收受境外資金。士林地檢署調查指出，白珮茹於2009年9月至2011年3月擔任議員期間，涉嫌指示不知情助理製作不實聘用文件，向議會虛偽申報聘用簡姓人頭擔任公費助理，待議會將薪資及春節慰問金匯入帳戶後，再由人頭領出交給白珮茹私用，共計詐領新台幣63萬元。檢調於2024年9月發動搜索並諭令60萬元交保；士林地檢署於2026年9月29日偵查終結，依《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實罪起訴，並以偵查中屢次翻供、犯後態度不佳為由，具體求處有期徒刑8年6月，同時聲請沒收或追徵63萬元犯罪所得。只要尚未判刑定讞且未被褫奪公權確定，依法仍具參選資格，當選後亦可正常宣誓就職。依《選罷法》與《地方制度法》，若因貪污、賄選等罪判刑確定或受褫奪公權宣告，將由行政院解除職權。地方民意代表經判決當選無效確定後，其缺額將由該選舉區得票數次高的落選人依序遞補。