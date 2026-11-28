新北市議員選舉開票全數底定，選前捲入賄選、貪污或《反滲透法》官司的6名新北市議員候選人備受矚目。最終結果呈現「4上2下」，王威元、廖宜琨、黃永昌及白珮茹等4名現任議員成功連任，僅邱烽堯與陳竹音中箭落馬。《NOWNEWS今日新聞》整理6人得票結果與司法進度一次看
🟡新北涉案六人幫是誰？選區、黨籍與司法總覽
2026年新北市議會第5屆議員選舉中，共有5名尋求連任的現任議員及1名政壇新人於選前捲入行賄、圖利、賄選、詐領助理費或違反《反滲透法》等司法案件。6人所屬選區、推薦政黨與最新司法進度整理如下：
🟡王威元、邱烽堯涉哪案？行賄與圖利官司進度
📍第4選區（三重、蘆洲）王威元（國民黨／現任）
王威元被控為協助不具資格廠商取得新北市政府「萬里公有零售市場拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務案」標案，透過顧問施壓刪除投標資格限制，並親自拜訪時任市場處長李長奎，將新台幣20萬元現金藏於洋酒禮盒內行賄；李長奎返家打開禮盒發現現金後，立刻通報政風室並主動告發。
新北地檢署於2026年8月11日搜索並諭令200萬元交保，同年8月25日依《貪污治罪條例》違背職務行賄罪起訴，建請法院量處有期徒刑3年以上。此外，王威元曾於2024年立委選舉期間因指控對手李坤城涉案遭依《選罷法》起訴，該案已於2026年2月獲新北地院判決無罪。
📍第6選區（中和）邱烽堯（國民黨／現任）
邱烽堯於2007年間與時任中和市長的父親邱垂益等人，被控透過人頭建設公司「美聯開發」採合作開發名義，違法標售中和安樂公有市場市有土地，讓開發商不法獲利逾8,222萬元。一審新北地院依圖利罪判處邱烽堯有期徒刑3年6月、褫奪公權3年；台灣高等法院於2026年9月駁回上訴、維持原判，全案目前已上訴最高法院審理中，尚未判刑定讞。
🟡廖宜琨、黃永昌涉賄選？磨菜刀與關廟麵案情
📍第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）廖宜琨（民進黨／現任）
檢調接獲檢舉，指廖宜琨競選團隊於2026年6月至9月間成立「磨菜刀隊」，免費為選民提供市價約150至200元的磨菜刀服務，並舉辦免費餐會宴請選民，涉嫌藉此尋求投票支持。新北地檢署於2026年10月28日發動搜索並聲請羈押禁見，新北地方法院於10月29日裁定50萬元交保，限制住居、限制出境出海並禁止接觸證人，目前仍由檢方偵辦中；廖宜琨則曾公開澄清，免費磨菜刀是持續十多年的公益服務，相信司法會還他清白。
📍第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）黃永昌（國民黨／現任）
黃永昌共涉及兩起司法案件：第一，在2026年選舉期間，涉嫌透過擔任里長的妻子、兩名兒子及樁腳，向選區內選民發放市價約160元的養生關廟麵尋求支持；新北地檢署於2026年10月7日搜索並聲押禁見，新北地院於10月8日裁定100萬元交保、限制住居及限制出境出海8個月，全案偵辦中。
第二，黃永昌曾被控自2009年起以人頭不實申報公費助理費達2,028萬元，法院認定款項均用於議員公務支出未挪為私用，不構成貪污，依《刑法》使公務員登載不實罪判刑1年、緩刑3年，全案經高院駁回上訴確定，目前仍在緩刑期間。
🟡陳竹音、白珮茹官司進展？反滲透法與助理費
📍第11選區（汐止、金山、萬里）陳竹音（勞動黨）
士林地檢署接獲情資並比對金流後，指陳竹音於2026年參選期間，涉嫌接受境外勢力指示、委託或資助參與地方選舉，且未經許可設立政治獻金專戶即收受資金進行競選活動，涉犯《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》及《政治獻金法》等罪嫌。
檢調於2026年11月17日搜索其汐止住處與辦公處所等3處、查扣手機、筆電及現金約20萬元並拘提到案；複訊後於11月18日諭令50萬元交保，並限制出境、出海，全案持續偵辦中；陳竹音交保後則公開喊冤遭到政治追殺，否認收受境外資金。
📍第11選區（汐止、金山、萬里）白珮茹（國民黨／現任）
士林地檢署調查指出，白珮茹於2009年9月至2011年3月擔任議員期間，涉嫌指示不知情助理製作不實聘用文件，向議會虛偽申報聘用簡姓人頭擔任公費助理，待議會將薪資及春節慰問金匯入帳戶後，再由人頭領出交給白珮茹私用，共計詐領新台幣63萬元。
檢調於2024年9月發動搜索並諭令60萬元交保；士林地檢署於2026年9月29日偵查終結，依《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實罪起訴，並以偵查中屢次翻供、犯後態度不佳為由，具體求處有期徒刑8年6月，同時聲請沒收或追徵63萬元犯罪所得。
📌新北涉案候選人常見問題 QA
Q1：候選人被起訴或判刑，還能參選並就職嗎？
只要尚未判刑定讞且未被褫奪公權確定，依法仍具參選資格，當選後亦可正常宣誓就職。
Q2：若當選後才被判刑定讞，議員資格會如何處理？
依《選罷法》與《地方制度法》，若因貪污、賄選等罪判刑確定或受褫奪公權宣告，將由行政院解除職權。
Q3：若因賄選遭提起當選無效之訴確定，席次會補選嗎？
地方民意代表經判決當選無效確定後，其缺額將由該選舉區得票數次高的落選人依序遞補。
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※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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2026年新北市議會第5屆議員選舉中，共有5名尋求連任的現任議員及1名政壇新人於選前捲入行賄、圖利、賄選、詐領助理費或違反《反滲透法》等司法案件。6人所屬選區、推薦政黨與最新司法進度整理如下：
|候選人
|選區（行政區）
|黨籍／身分
|涉案類型
|最新司法進度
|開票結果
|王威元
|第4選區（三重、蘆洲）
|國民黨（現任）
|萬里市場標案行賄
|200萬交保、貪污罪起訴（求刑3年以上）
|【待填】
|邱烽堯
|第6選區（中和）
|國民黨（現任）
|中和安樂市場圖利
|一、二審均判刑3年6月，上訴最高法院中
|【待填】
|廖宜琨
|第8選區（土樹三鶯）
|民進黨（現任）
|免費磨菜刀與餐會賄選
|50萬交保、限制出境出海，檢方偵辦中
|【待填】
|黃永昌
|第8選區（土樹三鶯）
|國民黨（現任）
|關廟麵賄選／助理費案
|賄選案100萬交保偵辦中；助理費判1年緩刑3年確定
|【待填】
|陳竹音
|第11選區（汐金萬）
|勞動黨（新人）
|涉受境外勢力資助參選
|50萬交保、限制出境出海，檢方偵辦中
|【待填】
|白珮茹
|第11選區（汐金萬）
|國民黨（現任）
|詐領公費助理費63萬元
|60萬交保、貪污罪起訴（具體求刑8年6月）
|【待填】
📍第4選區（三重、蘆洲）王威元（國民黨／現任）
王威元被控為協助不具資格廠商取得新北市政府「萬里公有零售市場拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務案」標案，透過顧問施壓刪除投標資格限制，並親自拜訪時任市場處長李長奎，將新台幣20萬元現金藏於洋酒禮盒內行賄；李長奎返家打開禮盒發現現金後，立刻通報政風室並主動告發。
新北地檢署於2026年8月11日搜索並諭令200萬元交保，同年8月25日依《貪污治罪條例》違背職務行賄罪起訴，建請法院量處有期徒刑3年以上。此外，王威元曾於2024年立委選舉期間因指控對手李坤城涉案遭依《選罷法》起訴，該案已於2026年2月獲新北地院判決無罪。
邱烽堯於2007年間與時任中和市長的父親邱垂益等人，被控透過人頭建設公司「美聯開發」採合作開發名義，違法標售中和安樂公有市場市有土地，讓開發商不法獲利逾8,222萬元。一審新北地院依圖利罪判處邱烽堯有期徒刑3年6月、褫奪公權3年；台灣高等法院於2026年9月駁回上訴、維持原判，全案目前已上訴最高法院審理中，尚未判刑定讞。
📍第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）廖宜琨（民進黨／現任）
檢調接獲檢舉，指廖宜琨競選團隊於2026年6月至9月間成立「磨菜刀隊」，免費為選民提供市價約150至200元的磨菜刀服務，並舉辦免費餐會宴請選民，涉嫌藉此尋求投票支持。新北地檢署於2026年10月28日發動搜索並聲請羈押禁見，新北地方法院於10月29日裁定50萬元交保，限制住居、限制出境出海並禁止接觸證人，目前仍由檢方偵辦中；廖宜琨則曾公開澄清，免費磨菜刀是持續十多年的公益服務，相信司法會還他清白。
黃永昌共涉及兩起司法案件：第一，在2026年選舉期間，涉嫌透過擔任里長的妻子、兩名兒子及樁腳，向選區內選民發放市價約160元的養生關廟麵尋求支持；新北地檢署於2026年10月7日搜索並聲押禁見，新北地院於10月8日裁定100萬元交保、限制住居及限制出境出海8個月，全案偵辦中。
第二，黃永昌曾被控自2009年起以人頭不實申報公費助理費達2,028萬元，法院認定款項均用於議員公務支出未挪為私用，不構成貪污，依《刑法》使公務員登載不實罪判刑1年、緩刑3年，全案經高院駁回上訴確定，目前仍在緩刑期間。
📍第11選區（汐止、金山、萬里）陳竹音（勞動黨）
士林地檢署接獲情資並比對金流後，指陳竹音於2026年參選期間，涉嫌接受境外勢力指示、委託或資助參與地方選舉，且未經許可設立政治獻金專戶即收受資金進行競選活動，涉犯《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》及《政治獻金法》等罪嫌。
檢調於2026年11月17日搜索其汐止住處與辦公處所等3處、查扣手機、筆電及現金約20萬元並拘提到案；複訊後於11月18日諭令50萬元交保，並限制出境、出海，全案持續偵辦中；陳竹音交保後則公開喊冤遭到政治追殺，否認收受境外資金。
士林地檢署調查指出，白珮茹於2009年9月至2011年3月擔任議員期間，涉嫌指示不知情助理製作不實聘用文件，向議會虛偽申報聘用簡姓人頭擔任公費助理，待議會將薪資及春節慰問金匯入帳戶後，再由人頭領出交給白珮茹私用，共計詐領新台幣63萬元。
檢調於2024年9月發動搜索並諭令60萬元交保；士林地檢署於2026年9月29日偵查終結，依《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實罪起訴，並以偵查中屢次翻供、犯後態度不佳為由，具體求處有期徒刑8年6月，同時聲請沒收或追徵63萬元犯罪所得。
Q1：候選人被起訴或判刑，還能參選並就職嗎？
只要尚未判刑定讞且未被褫奪公權確定，依法仍具參選資格，當選後亦可正常宣誓就職。
Q2：若當選後才被判刑定讞，議員資格會如何處理？
依《選罷法》與《地方制度法》，若因貪污、賄選等罪判刑確定或受褫奪公權宣告，將由行政院解除職權。
Q3：若因賄選遭提起當選無效之訴確定，席次會補選嗎？
地方民意代表經判決當選無效確定後，其缺額將由該選舉區得票數次高的落選人依序遞補。
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