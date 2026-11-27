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▲沈伯洋全市大車掃行經台北市林森公園。（圖／記者林調遜攝）

▲支持者在台北市林森公園熱情等候車隊抵達。（圖／記者林調遜攝）

▲支持者在台北市林森公園熱情等候車隊抵達。（圖／記者林調遜攝）

▲民進黨台北市中山大同區議員候選人與支持者互動。（圖／記者林調遜攝）

▲沈伯洋全市大車掃行經台北市林森公園。（圖／記者林調遜攝）

▲沈伯洋進行15分鐘短講並與支持者互動。（圖／記者林調遜攝）

▲沈伯洋今天展開車掃。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲沈伯洋展開全市大車掃。（圖／記者林調遜攝）

▲沈伯洋展開全市大車掃。（圖／記者林調遜攝）

▲沈伯洋呼籲票投三號。（圖／記者林調遜攝）

▲沈伯洋進行15分鐘短講並與支持者互動。（圖／記者林調遜攝）

民進黨台北市長候選人沈伯洋在取消選前之夜大型舞台活動後，今（27）日展開全市大車掃，並定調為「市民日」。儘管今天是上班日，車隊沿途與各定點仍吸引大批民眾駐足支持，熱絡的人潮讓沈伯洋感到相當驚訝與感動，直呼「今天比認養路段還誇張」。沈伯洋上午9時30分展開「出來投，一定贏！」全市大車掃，陸續前往六個站點，講述快樂、自由、真實、勇氣、美好、溫暖六個主題。第一個點在龍山寺，後面依序則是台北表演藝術中心、林森公園、南港展覽館2A出口外、國父紀念館前，以及最後一個點大安森林公園站3號出口。針對選前之夜，沈伯洋受訪時預告，晚間市民之夜直播將有許多驚喜，截至上午9時已有304間店家響應直播派對，地圖上的聚會據點如同小星星，「希望每個人都能成為照亮別人的星星」，也請大家把握最後一天顧票、催票、拉票，打電話詢問親友明天出門投票的時間。