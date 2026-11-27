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▲李多慧公開徵一名「YouTube內容企劃PD」，薪資最高可達7萬元。（圖／翻攝自IG@82dahyeda）

韓籍啦啦隊女神李多慧昨（26）日再度公開徵人，這次徵的是「YouTube內容企劃PD」，包含題材開發、撰寫企劃案與拍攝腳本等工作內容，薪資最高達7萬元。李多慧這次也依然給出6大超狂福利，除了有上限3萬元的年度機票補助，還有1萬元的生日禮金等，再度吸引大批粉絲狂喊要報名。李多慧昨日宣布招募一名「YouTube內容企劃PD」，薪資依能力與經歷，參考原本薪資標準，最低5萬元，最高則可達7萬元的高薪，6大超狂福利則包含入職滿1年，春節前就能領獎金，依前1年績效發放月薪100～300%；還有每年一次的年度機票補助與特別假，上限為3萬元、實報實銷；生日當月無需憑證就能領1萬元；入職滿3個月後，每年有2萬元的工作服裝與配件補助，其他還有婚喪喜慶補助與進修補助。而工作內容是以自製內容企劃為核心，包含負責題材開發、撰寫企劃與腳本、邀約洽談、現場流程執行，以及影片上線後的成效檢視，還有撰寫品牌合作影片企劃，以及拍攝與剪輯等。徵才條件則需要平常就愛看韓國節目或戲劇、喜歡以女性觀眾為主內容的人，還要有敏銳流行趨勢、具備YouTube頻道內容企劃相關工作經驗2年以上、有基礎攝影及器材知識等。除此之外，若會使用AI工具、有韓文能力、藝人與網紅YouTube頻道的企劃經驗、外景拍攝的邀約及場地洽談經驗、熟悉YouTube後台數據的人，則可當加分條件。該職位為正職，若幸運錄取則有試用期3個月，工作時間基本上是10點到19點，13點到14點則是午休時間，每周工作40小時。有拍攝行程，上下班時間就會較為彈性，假日上班會給補休或法定加班費。李多慧再度徵人開出的薪資與福利，也都引發網友熱議，「人家不是大公司開7萬！一般公司開3萬就知道距離多大了」、「好猛，薪資50000～70000」、「其他老闆好好看一下，不要只會壓榨硬凹員工，很難看」、「好想跟多慧工作。」