迎接歲末節慶，財團法人灃食公益飲食文化教育基金會12月推出系列料理課程，從耶誕限定烘焙、親子薑餅屋比賽，到陽明春天聯名蔬食料理，透過實際操作帶領學員認識食材、料理方法與不同飲食文化，也為年末增添親手製作節慶料理的樂趣。
12月烘焙課程集結尼古拉聖誕小人、潘朵拉、潘娜托尼、國王派及聖誕花圈麵包等節慶品項。其中，灃食特別邀請曾多次獲得國內外烘焙競賽獎項的實踐大學助理教授盧彥緯，帶領學員製作「尼古拉聖誕小人」、「潘朵拉」、「潘娜托尼」與「國王派」，從麵團特性、發酵、整形到烘烤，透過實作掌握不同節慶烘焙的製作重點；相關主題皆為12月限定場次，每款僅開設一堂。
除了經典烘焙，12月13日也將推出「創意薑餅屋」課程，學員可從組裝、糖霜裝飾到細節設計，完成自己的薑餅屋；課後亦可自由選擇上傳作品參加社群票選，設有創意金獎、銀獎、銅獎及最佳人氣獎共4個獎項，讓親子在料理之外，也增加討論、分工與創意表達的機會。
品牌聯名課程則再度攜手米其林綠星餐廳陽明春天，以節慶蔬食為題，帶領學員製作聖誕花園沙拉、耶誕沙嗲烤蔬口袋餅及耶誕雪人椰香燕麥球。從蔬菜切配、烘烤、調味到塑形，結合五行色彩概念與植物性食材的多元運用，一堂課完成三道充滿節慶氣氛的蔬食料理。
灃食教育基金會表示，料理課程不只是完成一道作品，也希望透過實際操作，讓學員在過程中觀察食材變化、理解不同料理方法，進一步認識食物從原料到餐桌的轉變。從揉麵、等待發酵，到感受不同食材的風味與用途，都能讓料理成為認識食物的一種方式。
灃食12月系列課程涵蓋料理、麵包、甜點及品牌聯名等主題，開放8歲以上兒童、親子及成人參加，每堂課約3小時，早鳥優惠1,575元起。課程地點位於台北市信義區松隆路327號B1，12月場次現正開放報名。
歡迎至灃食飲食文化教育基金會官方網站了解課程詳細資訊：https://fullfood.pse.is/9ux32b
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除了經典烘焙，12月13日也將推出「創意薑餅屋」課程，學員可從組裝、糖霜裝飾到細節設計，完成自己的薑餅屋；課後亦可自由選擇上傳作品參加社群票選，設有創意金獎、銀獎、銅獎及最佳人氣獎共4個獎項，讓親子在料理之外，也增加討論、分工與創意表達的機會。
品牌聯名課程則再度攜手米其林綠星餐廳陽明春天，以節慶蔬食為題，帶領學員製作聖誕花園沙拉、耶誕沙嗲烤蔬口袋餅及耶誕雪人椰香燕麥球。從蔬菜切配、烘烤、調味到塑形，結合五行色彩概念與植物性食材的多元運用，一堂課完成三道充滿節慶氣氛的蔬食料理。
灃食教育基金會表示，料理課程不只是完成一道作品，也希望透過實際操作，讓學員在過程中觀察食材變化、理解不同料理方法，進一步認識食物從原料到餐桌的轉變。從揉麵、等待發酵，到感受不同食材的風味與用途，都能讓料理成為認識食物的一種方式。
灃食12月系列課程涵蓋料理、麵包、甜點及品牌聯名等主題，開放8歲以上兒童、親子及成人參加，每堂課約3小時，早鳥優惠1,575元起。課程地點位於台北市信義區松隆路327號B1，12月場次現正開放報名。