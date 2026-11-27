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美國總統川普感恩節返回佛州海湖莊園度假，仍然不忘替輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳背書。川普26日受訪時強調，沒有情報顯示黃仁勳危害美國國安，「我認為他會沒事的」，還說很樂意帶黃仁勳一起出席下週台積電亞利桑那廠的擴建動土典禮。這場典禮除了是川普二度上任後首度造訪台積電美國廠區，也被外界視為觀察美國晶片關稅走向、以及台灣半導體產業鏈加速西移的關鍵場合。川普透露，輝達23日宣布黃仁勳復職後，兩人還沒通過電話；但上一次通話時，黃仁勳已經知道自己即將回鍋。川普說：「我先前和他通話時，他對能夠回去非常開心，他形容這是他的第二任期。」對於外界質疑黃仁勳可能構成國安風險，川普再度掛保證：「基於相關訊息和我所相信的，我認為他會沒事的。」不過，川普並沒有進一步說明，他口中的「徹底調查」是誰做的、查了什麼。《紐約時報》本週稍早披露，黃仁勳離開輝達、全球股市重挫後，川普要求副總統范斯（JD Vance）直接聯繫黃仁勳，並向輝達董事會提供兩項保證：一是川普政府相信黃仁勳不是國安威脅，二是黃仁勳未來不會面對任何刑事指控。白宮官員證實，川普將在美國時間12月4日前往亞利桑那州鳳凰城，主持台積電擴建計畫第五期工程的動土典禮，並發表演說。這也是川普擔任總統以來，第一次造訪台積電的亞利桑那廠區。對於黃仁勳會不會同行，川普表示還沒決定，但他說：「我會很高興能帶他一起去。」時間點相當微妙。黃仁勳12月3日才要到參議院銀行委員會作證，如果隔天就現身台積電典禮，將是他婚外情風波以來第一次公開亮相，也勢必和川普、台積電董事長魏哲家同框。根據美聯社報導，台積電高層，以及供應商、客戶和商業夥伴都會受邀出席，但白宮和台積電都沒有公布完整的出席名單。台積電亞利桑那廠目前為輝達、蘋果、超微（AMD）、博通和高通等美國科技大廠生產晶片，其中包括輝達的Blackwell系列。外界因此關注，這些客戶的執行長會不會到場，但截至目前，除了魏哲家等台積電高層，沒有任何科技大老被證實出席。政治上也有變數。CBS報導，亞利桑那州州長霍布斯（Katie Hobbs），以及聯邦參議員凱利（Mark Kelly）、加勒戈（Ruben Gallego），三人都是民主黨籍，目前還不清楚會不會出席。台積電今年7月宣布再追加1000億美元擴大美國產能，在美國的總投資承諾已經達到2650億美元。白宮表示，這次擴建可望創造1萬個直接就業機會，以及1.1萬個周邊社區的間接就業機會；目前廠區的營建工程已經雇用超過1.2萬名工人。據報導，台積電在亞利桑那州的長期規劃，最終將達到10座晶圓廠和2座先進封裝廠。不過，這份成績單究竟該算在誰頭上，華府兩黨各有說法。美聯社提醒，川普一直把這些投資歸功於自己的關稅政策，但台積電其實早在前總統拜登任內，就已經開始在亞利桑那州建廠，背後也有跨黨派《晶片與科學法》的補助支持。這次川普親赴台積電，最讓台灣關注的，是他會不會藉機對台灣晶片關稅放話。川普24日受訪時說得直白：「兩年後，他們將要為晶片支付200%的關稅。」他說魏哲家正把大量業務轉到美國，「就是因為關稅」，還說如果自己現在宣布取消所有關稅，「他們立刻就會停止建廠，而且會非常開心。」川普近日也再度指控台灣「偷走」美國的晶片產業。事實上，美國針對半導體的232關稅，至今還沒公布專門適用台灣的稅率。美國在2025年4月啟動232國安調查，今年1月已經對部分先進運算晶片課徵25%關稅，但專門針對台灣的安排仍然懸而未決。台灣政府則相對有信心。行政院副院長鄭麗君26日表示，台灣的半導體關稅安排適用另外的232架構和投資備忘錄，已經事先爭取到優惠待遇，目前正和美國商務部研議執行細節。台美今年1月、2月分別簽署投資合作備忘錄和對等貿易協定（ART），為占台灣對美出口七成以上的半導體和科技產品，爭取到優惠待遇。從台積電第一座亞利桑那廠到如今的第五期工程，台灣半導體產業鏈往美國移動的軌跡愈來愈清楚。川普的邏輯始終如一：用關稅當棍子，用市場當胡蘿蔔，逼晶片廠把產能搬到美國。川普10月在亞利桑那州的造勢場合就曾宣稱，美國將拿下全球50%的晶片產能。川普本週受訪時也大讚魏哲家是「傑出人才」，並透露台積電將到德州設廠。對台灣來說，12月4日的典禮既是台美合作的展示舞台，也可能是新一輪關稅壓力的起點。川普會在台上感謝台積電，還是再提「200%」？下週四的鳳凰城，答案就會揭曉。