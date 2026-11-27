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長庚就醫優惠 滿5年送24K紀念金幣

台塑企業創立逾70年，過去半世紀以來幾乎年年調薪，只有因石油危機、金融風暴中斷，今年7月再度調薪4.5%。不僅如此，在去年面對中國產能過剩、原油價格等挑戰，依然守住「不裁員、不減薪、福利不縮水」的原則，在今年初發放年終獎金，中秋及端午也發放半個月獎金和節慶獎金。台塑企業連續7年獲得「幸福企業」金獎肯定。台塑企業自1976年至今，僅有兩年沒有調薪，分別是因1982年石油危機以及2009年金融風暴。今年7月整體調薪4.5%，寫下連續17年調整紀錄。在獎金部分，去年面對地緣政治、中國產能過剩外溢、原油價格波動與匯兌損失等多重外部逆風，台塑今年仍發年終獎金三個月，中秋及端午發放半個月獎金和節慶獎金。除此之外，為減輕同仁生活壓力、慰勉第一線日夜輪班奮鬥的奉獻和全員全力推動轉型的積極配合，今年隨即調整新進起薪，以及輪班、伙食、交通、地區等多項津貼，針對台北地區較高的生活成本，更特別提供住房補貼，為員工減輕各種持續上漲的生活成本。此外，同仁服務每滿5年，更致贈一枚重量隨年資遞增的24K紀念金幣。同時持續執行生育補助、育兒補助、交通補助、子女獎學金、新（換）購電動機車、員工與眷屬至長庚醫院的就醫費用等補助。此外，亦有許多優於法令的福利，包含給予新進假、舒心假、志工榮譽假、全薪防疫休養假（勞基法所訂病假僅半薪）、14天家庭照顧給假（性別平等工作法僅有7天）、半年的半薪長期病假（勞基法僅有一個月）。