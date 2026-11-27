《NOWNEWS今日新聞》本篇分析灰熊、拓荒者與老鷹，本季打出驚奇球季的原因。

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🏀曼菲斯灰熊：擺脫重建標籤、竟打出聯盟第一火力

▲灰熊超級新人布澤爾（Cameron Boozer）也有場均16.6分、9.2籃板與5.3助攻，以超齡組織視野串聯全隊。（圖／美聯社／達志影像）

🏀波特蘭拓荒者：老將新星完美配合的攪局者

▲阿夫迪亞（Deni Avdija）扛起拓荒者進攻大旗，場均24.9分、6.6籃板、6.1助攻球星數據。（圖／路透／達志影像）

🏀亞特蘭大老鷹：東區新興跑轟大隊

▲正式扶正強森（Jalen Johnson）作為建隊核心後，老鷹在總管薩勒（Onsi Saleh）操盤下，打出不錯開季。（圖／美聯社／達志影像）

NBA 2026–27年球季開打一個多月，正當外界將目光聚焦於傳統豪門之際，曼菲斯灰熊、波特蘭拓荒者與亞特蘭大老鷹這三支季前普遍被視為處於重建期或陣容磨合階段的球隊，竟憑藉截然不同的球風與驚人化學反應，雙雙殺進分區前六強，成為開季至今「大驚奇球隊」，上季僅拿下25勝的灰熊，今年夏天送走看板球星莫蘭特（Ja Morant）後，正式宣告進入重建，季前賭盤勝場預測僅有29.5勝。然而在芬蘭籍主帥伊薩洛（Tuomas Iisalo）戰術體系催化下，這支年輕軍團開季便拉出一波追平隊史最佳開局6連勝，目前更以14勝5敗、勝率73.7%高居西區第五，客場戰績甚至達到恐怖的9勝1敗。灰熊蛻變的最大推手，首推29歲後衛傑洛姆（Ty Jerome）破繭而出。他開季至今場均轟下24.5分、5.3助攻，投籃命中率高達47.7%，打出全明星級別統治力；探花前鋒布澤爾（Cameron Boozer）也有場均16.6分、9.2籃板與5.3助攻，以超齡組織視野串聯全隊，搭配二年級生寇威爾（Cedric Coward）與射手史賓賽（Cam Spencer），讓灰熊場均轟下全聯盟最高120.1分。唯一隱憂在於布澤爾近期因腳踝扭傷預計缺陣至少4週，灰熊能否在缺乏這位前場發動機的情況下守住高檔進攻，將是接下來一個月的最大考驗。原本被預期將在競爭激烈的西區陷入苦戰的拓荒者，在代理總教練諾里（Micah Nori）帶領下，打出12勝6敗，勝率66.7%佳績，穩居西區第六的季後賽安全區。更難能可貴的是，這波強勢表現是在休賽季重磅交易來的莫蘭特（Ja Morant）僅出賽4場，便因腿筋傷勢長期缺陣的情況下所締造。在莫蘭特缺陣期間，阿夫迪亞（Deni Avdija）扛起進攻大旗，場均24.9分、6.6籃板、6.1助攻球星數據，投籃與三分命中率分別高達51.9%與43.3%。里拉德（Damian Lillard）歷經阿基里斯腱重傷復出後依然保持場均破20分火力，攜手哈勒戴（Jrue Holiday）穩定軍心，內線與側翼則有卡馬拉（Toumani Camara）與克林根（Donovan Clingan）主防。拓荒者是聯盟少數進攻效率（第5）與防守效率（第7）雙雙躋身前八的勁旅。隨著莫蘭特預計12月初復出，如何將他的切入破壞力融入現有的流暢體系，將決定這支西區黑馬的最終上限。上季季中交易走楊恩（Trae Young）、正式扶正強森（Jalen Johnson）為建隊核心後，老鷹在總管薩勒（Onsi Saleh）操盤下，於休賽季精準補進多爾特（Luguentz Dort）、威金斯（Aaron Wiggins）等功能型悍將，並續留經驗豐富的老將麥卡倫（C.J. McCollum）。開季至今，老鷹打出全聯盟最快的比賽節奏（Pace 102.0），並以11勝6敗，勝率64.7%強勢卡位東區第四。過去長年受困於「重攻輕守」的老鷹，本季完成防守質變，團隊防守效率高居聯盟第6。陣中同時坐擁丹尼爾斯（Dyson Daniels）與多爾特兩大外圍頂級大鎖，窒息式的壓迫防守讓對手苦不堪言。進攻端除了全能的強森外，亞歷山大．沃克（Nickeil Alexander-Walker）也頻頻扮演得分箭頭，如近期對陣活塞單場狂轟27分，火力點極為分散。剛拉出一波4連勝，包含力克雷霆，老鷹接下來將連續客場挑戰塞爾提克、尼克與熱火，這波東區硬仗將直接檢驗他們的實力。