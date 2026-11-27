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▲FEBREZE 風倍清浴廁用防霉防臭劑，原價589元、特價435元，折價154元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲LG PURICARE 360度空氣清淨機 #AS651DWHO，省下3,400元。（圖／好市多提供）

▲好市多（Costco）黑色購物節優惠持續開跑，今（27）日最新一波優惠涵蓋3C家電、生活用品、食品生鮮及旅遊票券等。（圖／記者周淑萍攝）

好市多（Costco）黑色購物節優惠持續開跑，今（27）日最新一波優惠涵蓋3C家電、生活用品、食品生鮮及旅遊票券等，其中LG PuriCare 360度空氣清淨機現省3400元、DREAME追覓洗地機折價1800元，BOSE兩件式家庭劇院組更大砍9000元，另外還有SAMSONITE行李箱、蘇菲衛生棉及電動牙刷等商品同步降價。《NOWNEWS》整理好市多黑五11月27日優惠清單，帶消費者一次掌握最新折扣。◾SOFY 蘇菲輕薄貼合衛生棉 30公分 ，原價689元、特價539元，折價150元◾SOFY 蘇菲超熟睡夜用安心褲 XL、M、Ｌ，原價789元、特價619元，折價170元◾SAMSONITE 22+29吋行李箱二入組，原價5999元、特價4799元，折價1200元◾FEBREZE 風倍清浴廁用防霉防臭劑，原價589元、特價435元，折價154元◾BOSE 兩件式家庭劇院組 SOUNDBAR550+BASS MODULE500，原價29999元、特價20999元，折價9000元◾EUFY 三合一掃地機器人 E20 #T2070，原價9789元、特價7789元，折價2000元◾DREAME 追覓 洗地機 #H14 PRO，原價8999元、特價7199元，折價1800元◾JBL 便攜式派對藍芽喇叭麥克風 PARTYBOX ESSENTIAL2 PBM100，原價9999元、特價7999元，折價2000元◾LG PURICARE 360度空氣清淨機 #AS651DWHO，原價15399元、特價11999元，折價3400元◾產銷履歷椪柑 2.4公斤，原價199元、特價169元，折價30元◾WANCHAI FERRY 灣仔碼頭 冷凍脆皮爆汁煎餃 高麗菜豬肉口味 400公克 x 4包入，原價479元、特價369元，折價110元◾QUAKER 桂格 黃金麩片燕麥片 1.7公斤，原價239元、特價189元，折價50元◾KOH 純椰子水 250毫升 x 24瓶入，原價439元、特價339元，折價100元◾ORAL-B 歐樂B 微震科技電動牙刷 IO 3，原價5599元、特價4429元，折價1170元◾TANGYUE RESORT 湯悅溫泉會館 雙人一泊三食住宿券，原價6999元、特價5599元，折價1400元