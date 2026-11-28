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一名小六男童日前清晨準備上學時，突然排尿疼痛、下體劇痛到無法行走，甚至臉色慘白，媽媽趕緊送往急診。檢查確診為泌尿道感染併發右側副睪炎，醫師進一步影像檢查時，更意外發現他的攝護腺有一處罕見的水泡合併鈣化。男童平時是運動選手，雖自述每天喝足2公升開水，卻幾乎天天喝水果茶、奶茶，疑因流汗後補水不足加上含糖飲習慣引發感染，所幸經抗生素治療後已逐漸康復。李綜合醫院泌尿科主任吳紘岳表示，男童到院時尿液白血球數值偏高，檢查確認有泌尿道感染及右側副睪炎，右側陰囊出現紅腫與壓痛。安排超音波檢查時，意外在膀胱下方發現疑似水泡的病灶，隨後透過電腦斷層進一步確認，顯示攝護腺位置有一顆水泡合併鈣化。吳紘岳指出，男童此次的泌尿道感染與攝護腺水泡合併鈣化，研判未必有直接關聯，但仍建議後續定期追蹤。他也說明，副睪炎較少單獨發生，多半是泌尿道感染的細菌沿著輸精管「逆行性感染」至副睪所致，經抗生素治療後症狀已明顯改善。男童回憶，其實病發前兩天身體就已出現輕微不適，但自認可以忍耐、應該沒大礙，直到當天痛到受不了才就醫。男童母親則表示，看到兒子痛到臉色發白、走不動路，一開始甚至懷疑「不會是演的吧？」隨後才驚覺不對勁，趕緊帶他前往急診。男童平時是校內運動選手，他自述每天至少喝2公升白開水，運動後也會補水，但幾乎每天都會喝水果茶、奶茶等含糖飲料。經歷這次住院折騰後，他也學會警惕，表示未來會多喝白開水、少喝含糖飲料。吳紘岳提醒，水分攝取不足是泌尿道感染常見的危險因子之一。運動員流汗後會流失大量水分，若補充不足導致排尿次數與尿量減少，細菌容易滯留在膀胱，缺乏足夠尿液沖刷便易引發感染；此外，攝取過多糖分也可能增加身體與泌尿系統的負擔，民眾平時應養成充足飲水、少喝含糖飲並避免憋尿的習慣，若出現排尿疼痛或下體紅腫痛等症狀，應盡早就醫，切勿硬撐。