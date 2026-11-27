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▲泫揆（右）在節目播出時緊張到白天就開始喝酒，JAE JAE問他怎麼不約一起喝。（圖／翻攝自YouTube＠재재 jaejae）

韓國益智類實境節目《魔鬼的計謀3》迎來大結局，參賽者的表現開始受到討論，中途退賽的泫揆也首度在IG發聲，由於他在上一季一心求勝，忽略了其他參賽者感受，播出後遭到許多網友攻擊，身心靈受到打擊。泫揆還原在牢獄賽恐慌症發作當下，擔心自己重蹈覆轍，因而選擇退賽，並表示感謝一起玩遊戲的參賽者還有工作人員，吳炫旻在底下留言，「希望你未來都只有壓倒性的幸福」！JAE JAE也在Vlog中幫泫揆打氣。泫揆在IG寫下長文，「《魔鬼的計謀3》播畢了。 感謝收看節目後擔心我、並向我問候的各位。我現在過得很好。」並提到在第二集時，認為只要在節目規則內，無論用什麼方法獲勝都可以，沒想到因為過度投入生存戰，沒考慮到對手的感受，泫揆再次向上一季的參賽者道歉，「因為我而感到不適與受到傷害的各位，我再次致上歉意。」在決定出演《魔鬼的計謀3》之前，泫揆坦言苦惱許久，「我很喜歡玩遊戲，也想在這次展現出有所改變的面貌。 一開始雖然很難投入，但隨著時間流逝，我也漸漸沉浸在遊戲之中。在第3天的監獄賽中，我主導了將某位參賽者逼入絕境並淘汰的局面。 看著為了勝利而具攻擊性地逼迫他人的自己，我開始感到害怕，心想自己是不是從第一天開始，就已經在重蹈上一季過度言行的覆轍了。」就在那瞬間，泫揆想起上一季的陰影，導致恐慌症復發，最終選擇中途下車，他遺憾地說，「本來想展現出好的面貌，沒能陪大家走到最後。」但也非常感謝這段時間一起玩遊戲的大家，以及製作團隊和觀眾們。吳炫旻在留言處暖心喊話，「希望未來你只有壓倒性的幸福！」冠軍玄京烈也回應，「我學到了很多，也深感抱歉。希望你未來的人生能擁有更多快樂的回憶。」不僅如此，泫揆日前和JAE JAE一起拍Vlog，提到雖然退賽，但節目播出前還是緊張到發抖，不知道大家會有什麼反應，甚至白天就開始喝酒了，JAE JAE聽到第一時間不是安慰，而是說，「你可以叫我去陪你喝啊！」許多網友大讚太暖心。回顧泫揆在第二季的表現，他只和SJ圭賢、尹邵熙組隊，在最後關頭還嗆KAIST（韓國科學技術院）數學系的隊友崔玹準，「你會算數吧？」有人說他冷血無情，但也有人說他人間清醒，畢竟生存遊戲本就是以獲勝為目標，如果想當朋友，出了節目再聯絡也行，不需要感情用事，因此引發不少爭議。第三季一開始看得出泫揆小心翼翼，不僅和別人組隊，甚至還連續幾天都進了監獄，和第二季有自信的模樣差很大，也讓粉絲感到心疼。