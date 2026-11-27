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LINE免費貼圖領取規則要變了！11/30正式上路

不過有許多用戶為了不想被官方LINE帳號推播訊息，於是下載完貼圖之後就把官方帳號直接封鎖

從下周11月30日開始，全新的免費貼圖使用機制上路，當用戶要封鎖特定官方帳號時，原先贈送的貼圖以及表情貼都會不能使用。

▲LINE的免費貼圖如果需要加入官方LINE好友，千萬別刪除或封鎖官方帳號，否則貼圖無法繼續使用哦！（示意圖／記者周淑萍攝）

LINE免費貼圖「領完封鎖官方」不能用！一招免刪好友、免封鎖神解

在封鎖之後，貼圖還是有下載在自己帳號的貼圖欄位裡，但是不能使用，會看到系統要求「解除封鎖」的選項。

其實只要打開LINE官方帳號在聊天室裡面設定「關閉提醒」就可以了

▲如果拿完貼圖不想被打擾，其實只要「關閉提醒」即可，有興趣的內容再點進去看也無妨。（圖/記者張嘉哲翻攝）

LINE每周都會跟許多企業合作推出「免費貼圖」，通常如果要下載的話都會要求要加入特定的官方帳號，許多用戶在下載完之後就會封鎖官方帳號，拿到貼圖又不用受到通知打擾，不過LINE官方正式宣布，這樣的方法未來已經行不通了，如果在貼圖使用期間封鎖官方帳號的話，貼圖也會跟著不能使用的哦！LINE現在每周都會跟許多企業合作發送「免費貼圖」，使用期限通常90天至120天不等，下載的條件就是加入某企業、某品牌的官方LINE帳號，其實非常簡單，，也造成品牌跟用戶失去溝通機會。但這並非LINE跟企業合作官方的本意，LINE官方稍早也在「LINE BIZ CONVERGE 2026」表示，LINE也表示，根據統計，該政策目前已經在日本實施，將好友封鎖率降低到37.5%。不過這其實也不難解，《NOWNEWS》記者自己本身也常常下載免費貼圖，，日常根本也不會影響到手機的操作，等到貼圖效期到了之後，可以自己再選擇是否要刪除或者封鎖帳號，但依照記者多年經驗，同一家企業或者品牌很多都是跟LINE長期合作，不用急著刪除，下次他們又推出貼圖時，只要一鍵下載超快速！