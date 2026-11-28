今（28）日就是2026九合一地方大選與全國性公投投票日，全台也將迎來水氣減少、晴朗穩定的好天氣，非常適合返鄉出門投下神聖一票！在這個人人都在為未來做出重要選擇的關鍵周末，命理專家小孟老師也公開了十二星座運勢。其中雙子座迎來「選擇成功價值」的好時機，獅子座更是財運豐碩、金錢入帳滿滿，快來看看你的開運色與貴人方位，讓投票日與週末假期好運一路發。
牡羊座：
工作：困難不再困難
感情：邀約朋友晚餐
財運：審慎評估風險
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
金牛座：
工作：強大自我意識
感情：充滿激情火熱
財運：聽力口譯報酬
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：處女
雙子座：
工作：選擇成功價值
感情：擦出愛情火花
財運：控制保持節制
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：魔羯
巨蟹座：
工作：懂得居安思危
感情：可以多交朋友
財運：保持財務彈性
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
獅子座：
工作：勇於嘗試機會
感情：喜歡相親對象
財運：金錢入帳豐碩
幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
處女座：
工作：改善獎勵機制
感情：朋友介紹愛情
財運：把握市場情況
幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：射手
天秤座：
工作：習慣變成擅長
感情：溫暖熱情擁抱
財運：發揮創業才能
幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：金牛
天蠍座：
工作：放掉過去自己
感情：感情穩定愉悅
財運：持續增加收入
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：天秤
射手座：
工作：跨越溝通障礙
感情：親密溫馨甜蜜
財運：有效管理債務
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：獅子
魔羯座：
工作：加強合作態度
感情：真摯相伴陪伴
財運：善用時間價值
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：雙魚
水瓶座：
工作：不再輕言放棄
感情：把握當下氣氛
財運：生意外來頻繁
幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：巨蟹
雙魚座：
工作：停止流言蜚語
感情：關愛中的眼神
財運：安穩持續投資
幸運色：淡藍色
貴人：獅子
小人：水瓶
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：困難不再困難
感情：邀約朋友晚餐
財運：審慎評估風險
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
金牛座：
工作：強大自我意識
感情：充滿激情火熱
財運：聽力口譯報酬
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：處女
雙子座：
工作：選擇成功價值
感情：擦出愛情火花
財運：控制保持節制
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：魔羯
巨蟹座：
工作：懂得居安思危
感情：可以多交朋友
財運：保持財務彈性
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
獅子座：
工作：勇於嘗試機會
感情：喜歡相親對象
財運：金錢入帳豐碩
幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
處女座：
工作：改善獎勵機制
感情：朋友介紹愛情
財運：把握市場情況
幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：射手
天秤座：
工作：習慣變成擅長
感情：溫暖熱情擁抱
財運：發揮創業才能
幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：金牛
天蠍座：
工作：放掉過去自己
感情：感情穩定愉悅
財運：持續增加收入
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：天秤
射手座：
工作：跨越溝通障礙
感情：親密溫馨甜蜜
財運：有效管理債務
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：獅子
魔羯座：
工作：加強合作態度
感情：真摯相伴陪伴
財運：善用時間價值
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：雙魚
水瓶座：
工作：不再輕言放棄
感情：把握當下氣氛
財運：生意外來頻繁
幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：巨蟹
雙魚座：
工作：停止流言蜚語
感情：關愛中的眼神
財運：安穩持續投資
幸運色：淡藍色
貴人：獅子
小人：水瓶
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。