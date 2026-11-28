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今（28）日就是2026九合一地方大選與全國性公投投票日，全台也將迎來水氣減少、晴朗穩定的好天氣，非常適合返鄉出門投下神聖一票！在這個人人都在為未來做出重要選擇的關鍵周末，命理專家小孟老師也公開了十二星座運勢。其中雙子座迎來「選擇成功價值」的好時機，獅子座更是財運豐碩、金錢入帳滿滿，快來看看你的開運色與貴人方位，讓投票日與週末假期好運一路發。牡羊座：工作：困難不再困難感情：邀約朋友晚餐財運：審慎評估風險幸運色：大紅色貴人：水瓶小人：雙子金牛座：工作：強大自我意識感情：充滿激情火熱財運：聽力口譯報酬幸運色：紅色貴人：牡羊小人：處女雙子座：工作：選擇成功價值感情：擦出愛情火花財運：控制保持節制幸運色：亮紅色貴人：射手小人：魔羯巨蟹座：工作：懂得居安思危感情：可以多交朋友財運：保持財務彈性幸運色：粉紅色貴人：金牛小人：天蠍獅子座：工作：勇於嘗試機會感情：喜歡相親對象財運：金錢入帳豐碩幸運色：玫瑰色貴人：巨蟹小人：牡羊處女座：工作：改善獎勵機制感情：朋友介紹愛情財運：把握市場情況幸運色：金色貴人：天蠍小人：射手天秤座：工作：習慣變成擅長感情：溫暖熱情擁抱財運：發揮創業才能幸運色：藍色貴人：雙魚小人：金牛天蠍座：工作：放掉過去自己感情：感情穩定愉悅財運：持續增加收入幸運色：亮紅色貴人：雙子小人：天秤射手座：工作：跨越溝通障礙感情：親密溫馨甜蜜財運：有效管理債務幸運色：紅色貴人：魔羯小人：獅子魔羯座：工作：加強合作態度感情：真摯相伴陪伴財運：善用時間價值幸運色：橙色貴人：天秤小人：雙魚水瓶座：工作：不再輕言放棄感情：把握當下氣氛財運：生意外來頻繁幸運色：咖啡色貴人：處女小人：巨蟹雙魚座：工作：停止流言蜚語感情：關愛中的眼神財運：安穩持續投資幸運色：淡藍色貴人：獅子小人：水瓶