今（29）日是選後首個週日假期，最適合放慢腳步、沈澱心情，為即將到來的新的一週充電！命理專家小孟老師也公開了十二星座運勢，其中處女座工作指揮權限看漲、水瓶座買賣外幣有望獲利，射手座更迎來「愛情走入婚姻」的甜蜜能量。快來看看你的開運色與貴人方位，讓週末好運持續加溫！
牡羊座
工作：誤會解釋清楚
感情：幸福美滿環繞
財運：定期評估績效
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：射手
金牛座
工作：得到上級共鳴
感情：兩顆靈魂結合
財運：進行市場分析
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：水瓶
雙子座
工作：受到主管認同
感情：學會處理意見
財運：增加電子商務
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：牡羊
巨蟹座
工作：持續保持耐心
感情：平穩安定幸福
財運：統籌規劃財務
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：雙子
獅子座
工作：工作重視細節
感情：愛神征服一切
財運：加強現金監管
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：處女
處女座
工作：指揮權限增加
感情：愛情淨化心靈
財運：建立強大人脈
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：金牛
天秤座
工作：有力人士幫忙
感情：生活中有豔遇
財運：合理管理負債
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
天蠍座
工作：適合農田活動
感情：好情緒好桃花
財運：善用理財軟體
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天秤
射手座
工作：有建設性溝通
感情：愛情走入婚姻
財運：保持理性不貪
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
魔羯座
工作：靈感創意不斷
感情：互相尊重自由
財運：建立儲蓄習慣
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
水瓶座
工作：與同事有默契
感情：有智慧的愛情
財運：買賣外幣獲利
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚
雙魚座
工作：積極學習進步
感情：浪漫情話不斷
財運：靠腦力賺大錢
幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：誤會解釋清楚
感情：幸福美滿環繞
財運：定期評估績效
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：射手
金牛座
工作：得到上級共鳴
感情：兩顆靈魂結合
財運：進行市場分析
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：水瓶
雙子座
工作：受到主管認同
感情：學會處理意見
財運：增加電子商務
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：牡羊
巨蟹座
工作：持續保持耐心
感情：平穩安定幸福
財運：統籌規劃財務
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：雙子
獅子座
工作：工作重視細節
感情：愛神征服一切
財運：加強現金監管
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：處女
處女座
工作：指揮權限增加
感情：愛情淨化心靈
財運：建立強大人脈
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：金牛
天秤座
工作：有力人士幫忙
感情：生活中有豔遇
財運：合理管理負債
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
天蠍座
工作：適合農田活動
感情：好情緒好桃花
財運：善用理財軟體
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天秤
射手座
工作：有建設性溝通
感情：愛情走入婚姻
財運：保持理性不貪
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
魔羯座
工作：靈感創意不斷
感情：互相尊重自由
財運：建立儲蓄習慣
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
水瓶座
工作：與同事有默契
感情：有智慧的愛情
財運：買賣外幣獲利
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚
雙魚座
工作：積極學習進步
感情：浪漫情話不斷
財運：靠腦力賺大錢
幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。