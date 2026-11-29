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今（29）日是選後首個週日假期，最適合放慢腳步、沈澱心情，為即將到來的新的一週充電！命理專家小孟老師也公開了十二星座運勢，其中處女座工作指揮權限看漲、水瓶座買賣外幣有望獲利，射手座更迎來「愛情走入婚姻」的甜蜜能量。快來看看你的開運色與貴人方位，讓週末好運持續加溫！牡羊座工作：誤會解釋清楚感情：幸福美滿環繞財運：定期評估績效幸運色：粉紅色貴人：金牛小人：射手金牛座工作：得到上級共鳴感情：兩顆靈魂結合財運：進行市場分析幸運色：藍色貴人：天秤小人：水瓶雙子座工作：受到主管認同感情：學會處理意見財運：增加電子商務幸運色：卡其色貴人：獅子小人：牡羊巨蟹座工作：持續保持耐心感情：平穩安定幸福財運：統籌規劃財務幸運色：咖啡色貴人：天蠍小人：雙子獅子座工作：工作重視細節感情：愛神征服一切財運：加強現金監管幸運色：橙色貴人：射手小人：處女處女座工作：指揮權限增加感情：愛情淨化心靈財運：建立強大人脈幸運色：咖啡色貴人：雙子小人：金牛天秤座工作：有力人士幫忙感情：生活中有豔遇財運：合理管理負債幸運色：金色貴人：巨蟹小人：魔羯天蠍座工作：適合農田活動感情：好情緒好桃花財運：善用理財軟體幸運色：淡藍色貴人：魔羯小人：天秤射手座工作：有建設性溝通感情：愛情走入婚姻財運：保持理性不貪幸運色：大紅色貴人：雙魚小人：巨蟹魔羯座工作：靈感創意不斷感情：互相尊重自由財運：建立儲蓄習慣幸運色：灰色貴人：水瓶小人：天蠍水瓶座工作：與同事有默契感情：有智慧的愛情財運：買賣外幣獲利幸運色：大紅色貴人：牡羊小人：雙魚雙魚座工作：積極學習進步感情：浪漫情話不斷財運：靠腦力賺大錢幸運色：卡其色貴人：處女小人：獅子