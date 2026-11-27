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減輕作業負擔 勞動部主動協助調整

最低工資明年元旦調漲至30900元，勞動部同步將修正「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」，勞保局為落實簡政便民將主動辦理投保薪資及提繳工資逕調作業，投保單位無須另外提出申報。最低工資審議會9月召開，稍早審議結果已經出爐，明年起的最低工資，月薪調漲到30900元，調升1400元，月薪調升幅度為4.745%；時薪調漲至205元，時薪調幅4.59％，創下連11年調漲。而因應明年元旦調薪，同步修正「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」，並同樣將會在明年元旦修正。勞保局估計，勞保約有306萬人調整、就保為120萬餘人、災保442 萬餘人，勞退是 135 萬餘人。勞保局說明，新修正「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」第1級月投保薪資由2萬9,500元修正為3萬900元，原第2級之月投保薪資3萬300元則予以刪除，其餘金額未修正，投保薪資等級依序遞移。此外，「勞工保險投保薪資分級表」備註欄第2項，有關職業訓練機構受訓者之月投保薪資增設2萬9,500元等級；「勞工退休金月提繳分級表」第26級上限由3萬300元修正為3萬900元，第27級下限亦配合修正，其餘級距維持不變。勞保局為減輕投保單位行政作業負擔並保障勞工權益，勞保局將主動針對勞保投保薪資或勞退提繳工資為2萬9,500元、3萬300元全時工作之被保險人辦理逕調作業，自2027年1月1日起調整為3萬900元。同時，針對勞保投保薪資或勞退提繳工資為3萬300元之部分工時身分、職業工會低收入會員、庇護性就業身心障礙者或職業訓練機構受訓之被保險人，也於同日逕行調整渠等勞保月投保薪資或勞退提繳工資為3萬900元。另外，由於「勞工職業災害保險投保薪資分級表」下限即為最低工資，原災保投保薪資為2萬9,500元、3萬300元之所有被保險人將同步自該日起逕調為3萬900元。