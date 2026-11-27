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中視《綜藝一級棒》本週推出「手中的音樂金曲挑戰賽」，固定班底不只要輪番上台演唱，還有機會坐上評審席決定勝負。翁鈺鈞負責評選時，恰好遇上螢幕CP許志豪參賽，讓康康當場大喊「不公平」，更笑虧她根本是在「護夫」，突如其來的調侃讓現場笑成一片。節目近期收視表現亮眼，連續四週拿下週六同時段節目收視雙冠。本週賽制讓固定班底輪番上陣，表現優秀者還能坐上評審席，最後再由康康選出當集MVP。面對各具特色的歌手，康康也陷入選擇困難，直呼有些人明明唱得很好，卻連一張「讚牌」都沒有拿到，實在相當可惜。沒想到話才說完，他便把MVP頒給陳隨意，還笑稱對方根本是沒拿到讚牌的「常勝軍」。意外獲獎的陳隨意瞬間悟出勝利方程式，立刻喊話：「千萬不要給我讚牌！」為了搶下MVP，他寧願全程零讚。康康則提醒，選歌才是陳隨意能否勝出的關鍵，尤其低音是他的最大魅力，只要挑中能展現感性與磁性嗓音的歌曲，就有機會逆風翻盤。比賽過程中，郭婷筠、陳怡婷合唱〈相思夢〉，蕭玉芬、吳申梅則帶來〈絕情雨〉，並由班底吳俊宏負責講評。吳俊宏認為，兩首歌曲都必須唱出足夠「接地氣」的味道，因此點名郭婷筠與陳怡婷身上的「俗氣」氣質更加符合歌曲。這番評論立刻引起康康注意，他毫不客氣反問：「你有資格講這題嗎？」一句話把「俗氣」評語原封不動丟回吳俊宏身上，也讓現場眾人笑翻。另一輪比賽由陳隨意、沈建豪合唱〈有力的關懷〉，對上許志豪、陳孟賢帶來的〈莎喲娜拉！再會啦〉，並交由翁鈺鈞評選。由於翁鈺鈞與許志豪長期被觀眾視為螢幕CP，眾人也好奇她面對「自己人」時會做出什麼選擇。沒想到翁鈺鈞還沒公布結果，康康便突然大喊「不公平」，更揣摩她的內心戲，笑指她根本是在「護夫」，暗示許志豪已經搶先取得優勢。雖然只是一句玩笑，仍讓原本緊張的評選瞬間變成大型拷問現場。節目也將〈返來阮身邊〉、〈無字的情批〉、〈往事就是我的安慰〉及〈勝者為王〉四首經典台語歌重新改編成電音版，由蘇宥蓉、陳怡婷、陳隨意與沈建豪輪番演唱。熟悉的台語金曲換上強烈電音節奏，讓全場瞬間變成大型舞池，也替充滿吐槽與人情壓力的評審大戰熱鬧收尾。《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視、每週日晚間8點於中天娛樂台播出。